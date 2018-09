Deragliamento treno a Zepponami, interrogazione di Battistoni (Fi) al ministro Toninelli

NewTuscia – ROMA – “In queste ore ho presentato un’interrogazione parlamentare per chiedere al Ministro Toninelli di sapere se il deragliamento, avvenuto il 3 settembre nei pressi della stazione di Zepponami, del treno regionale 7569, partito da Viterbo e diretto a Roma, può essere riconducibile all’insufficiente manutenzione della linea ferroviaria.

Come i cittadini sanno bene, ma come forse il Ministro ignora, questa tratta, da sempre mortificata, non è nuova ad accadimenti del genere.

Ho chiesto poi quali iniziative intenda assumere per una verifica approfondita e in tempi brevi della sicurezza del trasporto ferroviario di questa tratta, nota anche per essere in cima alla lista delle peggiori linee d’Italia per i pendolari, per garantire ai tanti cittadini, pendolari e non, che ogni giorno vengono sviliti, la necessaria e doverosa sicurezza che lo Stato dovrebbe garantire nella mobilità”.

Così in una nota, il Senatore Francesco Battistoni.