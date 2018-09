Wiplanet Montefiascone torna a vincere

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Torna alla vittoria il WiPlanet Montefiascone nella partita di domenica pomeriggio, iniziata con oltre 2 ore di ritardo per il temporale abbattutosi su Montefiascone e i necessari interventi per rendere il campo da baseball agibile.

La partita è stata dominata dai lanciatori e dalle dife se: solo due errori e nove valide tra le due squadre, con l’Alghero che ha battuto di più, ma con il WiPlanet abile a sfruttare l’occasione presentatasi al 7° inning, quando due basi su ball e qualche palla mancata hanno permesso ai giallo-verdi di segnare i due punti che sono stati sufficienti per vincere, grazie anche alle ottime prestazioni dei sedicenni lanciatori Piccini e Carletti e di tutta la difesa.

Anche la prima partita, terminata per pioggia sul punteggio di 8 a 1 per l’Alghero, è stata più combattuta di quanto dica il punteggio. I sardi schieravano il quotato lanciatore Jovany D’Amico, italo-venezuelano già nazionale, ma i falisci rispondevano con un ottimo Lorenzo Pivirotto e avrebbero potuto portarsi in vantaggio se non fosse stato chiamato out Rastrello nell’arrivo a casa base che mostriamo nella sequenza di foto allegata.

Poi una secca battuta ha colpito Pivirotto al collo, costringendolo ad uscire e permettendo all’Alghero di prendere il largo.

Rimane ai tecnici falisci il compito di capire come mai una squadra che ad Aprile era ai vertici delle classifiche dei battitori possa scendere da 31 valide contro la Fiorentina a 5/6 domenica contro l’Alghero e ricercare, rapidamente, la soluzione.

È vero che i nuovi impegni di lavoro di Carlo Capezzali e Matteo Gianni hanno ridotto notevolmente l’attacco falisco, ma comunque è necessario aumentare il potenziale offensivo della squadra, se vuole tornare a vincere nelle prossime 6 partite.

Nelle altre partite, la vittoria dei Red Jack con il Latina nell’unica partita disputata – la prima è stata rinviata per pioggia – ha rafforzato la posizione dei grossetani come antagonisti della Fiorentina – due vittorie con la Lazio – nella corsa alla promozione (le prime due classificate passano in serie A 2 ).

Il WiPlanet Montefiascone ha lasciato quindi alla Lazio l’ultimo posto in classifica, avendo anche due partite in più da giocare rispetto alla squadra romana.

RISULTATI DEL 2 SETTEMBRE

1° INCONTRO 2° INCONTRO

CALI ROMA LIVORNO 4-7 14-8

WIPLANET MONTEF. CATALANA ALG. 1-8 2-1

LAZIO FIORENTINA 1-16 9-17

RED JACK LATINA N.D. 9-7

CLASSIFICA

Squadra PG PV PP PCT

LUPI ROMA 28 21 7 750

FIORENTINA BASEBALL 29 20 9 690

RED JACK GROSSETO 26 17 9 654

LATINA 25 15 10 600

CATALANA ALGHERO 27 14 13 519

CALI ACILIA 27 11 16 407

LIVORNO 1948 30 12 18 400

WIPLANET MONTEF. 26 7 19 269

LAZIO 28 6 22 214