Trasporto della Macchina di Santa Rosa, la diretta facebook di NewTuscia TV

Gaeatano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Tra le tante attività che hanno visto impegnata la squadra di NewTuscia.it per il Trasporto della Macchina di Santa Rosa c’è stato anche il tentativo di realizzare la diret ta facebook, prodotta dal sottoscritto, di tutto l’evento. E c’ero riuscito fino a piazza del Plebiscito, quando Gloria di Raffaele Ascenzi stava per ripartire in direzione di piazza delle Erbe. Poi, purtroppo, il telefonino ha deciso di dirmi ciao. Sono stato indeciso fino all’ultimo se pubblicare tutta la diretta prodotta dalle 19 fino alla fermata di piazza del Comune, poi ho deciso di farlo, se non altro perché il lavoro è stato continuativo e, insieme ai video ad alta risoluzione da Michele Empler ed Andrea Laugeni, un filo conduttore unico serve a rivivere, secondo il nostro punto di vista, ciò che è stato gran parte dell’edizione 2018 del Trasporto.

Un’emozione unica anche se molto faticosa quella che abbiamo messo in campo. L’obiettivo era quello di offrire l’informazione sull’evento Trasporto nel modo più completo possibile, sfruttando tutti gli strumenti che la nostra squadra aveva a disposizione. Questo obiettivo è stato raggiunto.

Abbiamo già reso pubblico il video di 9 minuti ad alta risoluzione con le interviste più importanti del Trasporto di Gloria , mentre nei prossimi giorni divulgheremo il video completo con tutte le interviste e i momenti più significativi. Tanti gli ospiti politici e tantissima la gente, si calcolano circa 40 mila presenze, che ha voluto assistere al quarto “volo” di Gloria. Il video, in alta definizione, sarà il mezzo che useremo per la nostra promozione del Trasporto della Macchina di Santa Rosa, puntando anche sul target televisivo se il nostro minuzioso lavoro di contatti andrà a buon fine.

Ecco sotto, quindi, i video della live realizzata dal sottoscritto, con l’aiuto di Emanuela Colonnelli, sulla pagina di NewTuscia.it. E’ dalle 19 del 3 settembre fino alla fermata di piazza del Plebiscito a Viterbo.

Buona visione!