Marziani a Roma. Esordio al Global per il cavaliere di Civita Castellana

Stefano Marigliani

NewTuscia – ROMA – Torna a Roma per la quarta volta, la penultima tappa del Longines Global Champions Tour. Un’edizione molto speciale per Luca Marziani che esordirà nel circuito ai massimi livelli con i suoi formidabili cavalli Tokyo du Soleil e Don’t Worry B.

Un 2018 strepitoso per il cavaliere civitonico detto “Il Marziano”, numero otto del ranking italiano che nel suo palmarés vanta ben nove percorsi netti consecutivi nelle FEI Nations Cup disputate in giro per il mondo. Cresciuto agonisticamente a Roma, il suo nome non è di certo nuovo nella capitale dove è riuscito nella grande impresa della nazionale azzurra di bissare lo scorso maggio la conquista di team dell’ambita Coppa delle Nazioni condivisa con i formidabili cavalieri azzurri Giulia Martinengo Marquet, Emanuele Gaudiano e Bruno Chimirri.

Lo Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” è un circuito ai massimi livelli che si colloca proprio alla vigilia dei FEI World Equestrian Games di Tryon 2018 (19-23 settembre), mondiali del salto ad ostacoli, nella cui short-list, l’aviere della Tuscia in sella a Tokyo du Soleil figura tra i sette binomi selezionati da Duccio Bartalucci. Roma è pronta ad accogliere le eccellenze dell’equitazione provenienti da tutto il globo, Smolders e Maher tra i grandi favoriti in lizza per la vittoria della classifica generale del Global. Jessica Springsteen e Edwina Tops Alexander tra le amazzoni più attese. Alberto Zorzi sarà il campione italiano da battere.

Un ricco programma di competizioni per la F1 dell’equitazione. Tra gli appuntamenti da non perdere, venerdì andrà in scena il primo round del circuito a squadre targato “Global Champions League” in campo gara scenderanno i Rome Gladiators. I portacolori italiani, rapidi e competitivi difenderanno con i denti il loro terzo posto attuale. Lorenzo De Luca, Laura Kraut, Abdel Said, Marlon Zanotelli e Constant Van Paesschen rappresenteranno l’Italia nella capitale azzurra. Sabato sarà la giornata regina e tutti gli occhi saranno puntati sulla finale del Global Champions League e poi sull’ambito Gran Premio Longines dove i concorrenti si contenderanno un montepremi di trecentomila euro.

Le lunghe giornate sportive del weekend termineranno con il fascino dei caroselli, classici appuntamenti italiani dedicati alle famiglie. Sabato i Lancieri di Montebello a seguire farà l’ingresso in campo il Carosello viterbese di Villa Buon Respiro. Domenica a conclusione della manifestazione il Carosello dei Carabinieri.