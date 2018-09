Cantine al Castello di Santa Severa. Appuntamento finale con tutte le etichette dell’estate

NewTuscia – SANTA MARINELLA – Sabato prossimo 8 settembre si svolgerà l’ultimo appuntamento della rassegna enologica denominata “Cantine al Castello” che ha accompagnato tutti i sabati di questa lunga e magnifica estate.

Dalle 18,30 presso gli spazi del Med Cafè, la buvette del Museo del Mare e della navigazione antica, la sommelier Catia Minghiriproporrà attraverso una degustazione tutte le etichette che sono state presentate durante l’intera rassegna percorrendo di nuovo il viaggio nel mondo di Bacco. Parteciperanno all’appuntamento con il gusto le cantine La Rasenna, le cantine Capitani, il Castello di Torrimpietra, la Tenuta Tre Cancelli, il Poggio della Stella, il casale Cento Corvi, la Valle del Canneto e le Cantine Ferri.

Un momento di relax che può coniugare il gusto con la cultura ed il fascino di un territorio incontaminato, la bellezza di un monumento dall’elevato valore storico ed il fascino di un’estate che non vuole andare via, questo e molto altro nell’appuntamento che è organizzato da Coopculture, concessionaria dei servizi museali per il Comune di Santa Marinella, e prevede l’ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili.