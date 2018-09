Viterbo Civica: “6600 euro a Lega Ambiente? Così si manca di rispetto alle tantissime associazioni di volontari che puliscono da anni”

NewTuscia – VITERBO – Caro Sig. Sindaco Giovanni Arena, crediamo che lei sia partito con il piede sbagliato… Ci potrebbe spiegare per quale motivo verranno regalati €6600 a Lega Ambiente una “Onlus” fatta di “Volontari” ?! Ammesso e non concesso che una città come si deve non dovrebbe aver bisogno di simili interventi, crediamo che una simile cifra possa essere impiegata in azioni maggiormente utili.

Sig Sindaco secondo noi così si manca di rispetto alle tantissime associazioni di volontari che da anni puliscono.. ripristinano, pitturano, impegnando tempo e fatica e tante volte anche denaro, ma sempre con cuore e dedizione, senza chiedere mai un centesimo!

Solo i volontari di viterbo Civica in questi anni hanno fatto centinaia di interventi ripulendo boschi e fontane, ridipingendo muri e monumenti, bonificando parchi e giardini, abbiamo addirittura ricostruito un ponte! Il tutto a spese nostre! Mettendo il nostro lavoro al servizio della comunità. Le risulta che abbiamo mai chiesto un centesimo a qualcuno? Se tutto questo serve per dare il buon esempio crediamo che sia meglio che lei in primis e a seguire tutti gli assessori muniti di ramazza scendiate in piazza al fianco di una delle tante associazioni che per anni si sono occupate di pulire e ridare dignità a questa città e continuano a farlo con tanto amore e dedizione restando nell’ombra.

Le annunciamo da subito che noi non parteciperemo all’evento, che ci sembra solo una mossa politica e di facciata, e leggendo l’articolo che le inviamo qualche domanda noi ce la poniamo. Auguri per il suo mandato.

Viterbo Civica