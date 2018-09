Tarquinia, i gruppi di maggioranza prendono atto delle dimissioni del Sindaco

NewTuscia – TARQUINIA – Prendiamo atto della scelta del Sindaco di presentare le dimissioni. Rigettiamo qualsiasi tentativo di strumentalizzazione da parte di chi forse ha voluto o vorrà approfittare politicamente di questa situazione cosi come solo i più abili “avvoltoi” sanno fare.

Leggiamo notizie non corrispondenti alla realtà dei fatti con l’intento di fare esclusivo “gossip politico”.

Le forze politiche che compongono la maggioranza sono pronte, in maniera serena e unitaria, a sottoscrivere un atto di fiducia verso il Sindaco affinché possa ritornare sui suoi passi.

L’iter burocratico, a fronte delle dimissioni, prevede il passaggio obbligatorio in Consiglio Comunale e in quella sede gli rinnoveremo la nostra fiducia anche con un documento programmatico che riteniamo indispensabile per l’eventuale e auspicato prosieguo dell’amministrazione.

I gruppi consigliari:

Idea Sviluppo

Rinnova

Pietro Mencarini Sindaco

Solo per Tarquinia