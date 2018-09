Tutto pronto per l’esordio stagionale con Roma Volley al Torneo PM & B

NewTuscia – TUSCANIA – Prima uscita stagionale, sabato 8 settembre alle 18 al palazzetto dell’Olivo, per il nuovo Tuscania Volley targato Bruno Morganti nella seconda edizione del Torneo PM & B. NewTuscia – TUSCANIA – Prima uscita stagionale, sabato 8 settembre alle 18 al palazzetto dell’Olivo, per il nuovo Tuscania Volley targato Bruno Morganti nella seconda edizione del Torneo PM & B.

Avversaria di turno, la neopromossa Roma Volley dell’ex schiacciatore del Tuscania Lorenzo Rossi e della stella Michal Lasko, bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012 con la Nazionale italiana.

Come da tradizione la prima amichevole sarà sponsorizzata dalla PM & B Srl, una delle più affezionate sostenitrici della squadra del presidente Angelo Pieri.

Lo scorso anno fu l’Emma Villas Siena ad aggiudicarsi il trofeo, davanti ad un folto publbico, dopo cinque set tiratissimi quanto spettacolari

“Sabato avremo la prima occasione per presentarci ai nostri tifosi e soprattutto testare le indicazioni del nostro coach Morganti, dello staff che stanno iniziando a dare un’identità importante alla squadra -è il commento all’evento di uno dei tanti nuovi arrivati, Matteo Pizzichini, centrale di 202 cm proveniente da Catania. Pur avendo nelle gambe in questo momento della stagione una mole di lavoro fisico notevole sono sicuro che risponderemo al meglio”.

Cosa pensi del lavoro fin qui svolto?

“La preparazione procede al meglio: stiamo lavorando due volte al giorno, tutti i giorni alternando sedute in sala pesi (supervisionate da Matteo Russo ndr) a sedute tecniche dove si iniziano a intravedere le grandi qualità della nostra squadra. Mi fa piacere vedere come ognuno di noi si stia impegnando al massimo per farsi trovare pronto per questo inizio di stagione”.

