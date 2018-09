Lorenzo Liurni è un nuovo calciatore del Monterosi Fc

NewTuscia – MONTEROSI – Il Monterosi Fc annuncia di aver trovato l’accordo per le prestazioni del calciatore Lorenzo Liurni.Ternano classe 1994, alla corte di mister Mariotti arriva un giocatore capace di coprire tutti i ruoli del reparto avanzato. Liurni torna a giocare il girone laziale conosciuto due stagioni fa con la maglia dello Sporting Trestina. La sua carriera conta oltre trenta presenze in serie C nelle fila di Castel Rigone e lo scorso anno a Prato.

“Sono veramente entusiasta di essere approdato al Monterosi – sostiene Lorenzo Liurni – sono di Terni quindi per me è come essere a due passi da casa. Ieri è stato il mio primo giorno di scuola ed ho notato davvero un gruppo forte. Cercherò di mettermi a disposizione del mister e farmi trovare pronto quando verrò chiamato in causa. Il girone laziale è molto competitivo, con Racing, Latina, Avellino e tutte le altre è come una piccola serie C”.

Con gli arrivi di Gabbianelli e Liurni il Monterosi Fc chiude le operazioni in entrata per quanto riguarda i grandi: “Siamo a posto così, con i due giocatori abbiamo completato la rosa coprendo quel reparto dove mancava qualche tassello dopo le partenze di Piro e Gagliardi – afferma il diesse Emiliano Donninelli – ma la società è comunque vigile sul mercato per farsi trovare pronta qualora ci fosse l’eventuale necessità”.