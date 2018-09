Fine settimana tennistico ad Acquapendente

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Tra intersecazione di play-off e play-out tennistici si appresta ad entrare nel vivo durante il fine settimana la fase finale provinciale del Campionato a squadre rivolto a formazioni di Seie D. Solo spareggi salvezza nella Categoria D2. Con semifinali di solo andata che garantiranno salvezza alle vincenti e retrocessione in D3 per le perdenti.

A Ronciglione il Circolo Punto del Lago B (Samuel Mengoni Categoria 3.1, Francesco La Piana Categoria 3.4, Mario Marcucci Categoria 4.1) sfiderà il Tennis Club Vetralla (Stefano Berni Categoria 3.5, Marco Ferri Categoria 4.1, Marcello Peruzzi Categoria 4NC). A Sutri il Circolo “Colle Diana” (Amtonello Procacci Categoria 3.5, Marco Loppi Categoria 4.1, Francesco Lopis Categoria 4.2) sfiderà il Tennis Club Nepi (Valentino Puccio, Tommaso Santolini Categoria 4.1, Mattia Bucci Categoria 4.1, Tommasi Carbotti Categoria 4.4). Previsti in Categoria D3 semifinali promozione (sempre in gara unica con vincenti promosse in D2 e che si contenderanno il titolo Domenica 16). Ad Acquapendente il Circolo locale (Giacomo Rosati Categoria 3.4, Gabriele Zacchei Categoria 4.2, Glauco Clementucci Categoria 4.3, Michele Magarotto Categoria 4.3, Giorgio Banella Categoria 4.5) sfiderà l’Oratorio Santa Maria (Francesco Marziali Categoria 4.1 e Carlo Chiodo Categoria 4.3). A Blera la formazione A del Circolo (Alessio Mencarelli Categoria 4.2, Giovanni Cignini Categoria 4.3, Pierangelo Rosati Categoria 4.5, Luca Patrone Categoria 4NC e Giuseppe Serra Categoria 4NC), sfiderà la formazione C del Circolo di Valentano (Paolo Bigiotti Categoria 4.3, Alessio Billi Categoria 4.4, Alessandro Fiordomi Categoria 4.5, Gianluca Biagini Categoria 4.4). Nell’unica sfida play-out prevista sempre in gara unica (la perdente retroceder