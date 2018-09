A Viterbo torna il cinema in piazza. Il via giovedì 6 settembre a Grotte Santo Stefano

NewTuscia – VITERBO – Viterbo cinema e musica. Questo è il titolo della rassegna promossa dall’Assessorato alla Cultura del capoluogo in occasione del Settembre Viterbese che riporterà nelle piazze della città e delle sue frazioni le arene cinematografiche.

Un programma di cinque titoli composto da alcuni dei più importanti film italiani dell’ultima stagione e un capolavoro del cinema d’animazione.

Tutte le proiezioni avranno inizio alle ore 21 e saranno a ingresso libero fino a esaurimento dei posti.

Si parte giovedì 6 settembre in piazza dell’Unità a Grotte Santo Stefano con la commediaPuoi baciare lo sposo di Alessandro Genovesi interpretata – tra gli altri – da Diego Abatantuono, Monica Guerritore e Salvatore Esposito (il Genny Savastano della serie televisiva Gomorra). Il film è stato girato nell’estate 2017 tra Berlino e Civita di Bagnoregio.

Sabato 8 settembre appuntamento in piazza dell’Oratorio a San Martino al Cimino per la proiezione di Made in Italy, terzo lungometraggio di Luciano Ligabue (Radiofreccia, Da zero a dieci) con protagonisti Stefano Accorsi e Kasja Smutniak.

Mercoledì 12 settembre in piazza San Faustino ecco Il premio, secondo lavoro da regista di Alessandro Gassmann che del film è anche interprete insieme a Gigi Proietti, Rocco Papaleo e Anna Foglietta.

Giovedì 13 settembre in piazzale degli Etruschi nel quartiere di Santa Barbara appuntamento con il grande cinema di animazione. In programma La tartaruga rossa diMichaël Dudok de Wit, candidato all’Oscar come miglior cartone animato.

Chiusura sabato 15 settembre in piazza Castello a Bagnaia con The place di Paolo Genovese (Perfetti sconosciuti) e un grande cast composto, tra gli altri, da Marco Giallini, Alessandro Borghi, Sabrina Ferilli, Valerio Mastandrea, Silvio Muccino, Rocco Papaleo, Vittoria Puccini ed Alba Rohrwacher.

La manifestazione è organizzata in collaborazione con il Tuscia Film Fest.