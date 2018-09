Trasporto Macchina di Santa Rosa: anche la sicurezza perfetta

Emanuela Colonelli

NewTuscia – VITERBO – Anche il quarto trasporto di Gloria è giunto al termine. La macchina, ideata da Raffaele Ascenzi e costruita da Vincenzo Fiorillo, ha dato vita, nella serata di oggi, ad un altro, suggestivo percorso: un evento atteso da tutta Viterbo, che ha seguito la traversata con il fiato so speso.

Una manifestazione unica al mondo, dichiarata dall’Unesco, nel 2013, patrimonio immateriale dell’umanità, che ancora una volta ha lasciato tutti a bocca aperta. Prima del trasporto, l’emozionante performance canora di Luisa Stella con “Rosa è qui”, la piccola Sofia Biordi, che ha intonato l’inno dei Mini Facchini, e la coreografia di Paolo di Caprio, hanno incantato il pubblico, in preparazione del momento culmine della serata. L’attenzione, quindi, si è spostata sulla Macchina.

Gloria, trenta metri circa di altezza, cinquanta quintali di peso, illuminata da 700 lumini a fiamma viva, ha atteso l’arrivo dei 113 facchini, che dopo il tradizionale “Giro delle sette Chiese” e la benedizione del Vescovo Lino Fumagalli, hanno preso posto, a seconda del loro ruolo.

Partita da Piazza San Sisto, la quarta, emozionante uscita di Gloria, ha visto la partecipazione di molti volti della politica, sia locale che nazionale, tra cui, oltre ovviamente al sindaco Arena e ai rappresentanti del comune, il vicepremier Matteo Salvini, Giorgia Meloni, il presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri, il senatore Francesco Battistoni, il consigliere regionale Enrico Panunzi, l’onorevole Renata Polverini.

Alle ore 21.15 circa si sono spente le luci di tutta la città, mentre la folla, tratt enendo il fiato, ha ascoltato il tanto atteso: “Facchini di Santa Rosa, sotto col ciuffo e fermi”, il comando impartito dal capofacchino Sandro Rossi. Al “Sollevate e fermi” Gloria è stata finalmente alzata, e priva dei cavalletti, pronta per il trasporto: “Santa Rosa, avanti”: così Gloria è partita da Piazza San Sisto.

Un percorso di circa 1200 metri, che si snoda all’interno del centro storico di Viterbo, acclamata dal pubblico e scortata dalle forze dell’ordine, che hanno assicurato la sicurezza di tutti i partecipanti all’evento. Presenti, sul percorso, Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Finanza. Efficiente il posto di blocco all’entrata di Porta Romana: perquisizioni veloci ma rigorose; presente anche un elicottero della Polizia che ha sorvolato a più riprese il cuore di Viterbo.

Le soste presso le principali piazze del centro storico hanno permesso al pubblico di ammirare ancora meglio la maestosità di Gloria, per poi trattenere il fiato un’ultima volta, con la salita di Santa Rosa, e l’arrivo presso la Basilica omonima. Un percorso che si è svolto in maniera impeccabile, sia nei tempi per quanto riguarda la sicurezza di tutti coloro che, ancora una volta, hanno voluto ammirare Gloria.