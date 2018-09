Rinnovabili e social media marketing, corsi gratuiti per l’inserimento nel mondo del lavoro

NewTuscia – VITERBO – Energie rinnovabili e fotovoltaico in particolare, sono, attualmente, alcuni dei settori che presentano maggiori potenzialità di crescita in un’ottica di sviluppo ecosostenibile e attento all’ambiente.

In linea con i trend più significativi del settore, l’ITS Servizi alle Imprese – Ente accreditato dalla Regione Lazio – organizza dei percorsi formativi, completamente gratuiti, per formare sia tecnici che esperti in materia che andranno poi a relazionarsi direttamente con le aziende

Il primo si rivolge a 14 persone disoccupate o inoccupate, residenti o domiciliate nella regione Lazio, è finalizzato alla formazione di un Tecnico installatore di impianti elettrici e fotovoltaici ed ha una durata di 590 ore, di cui 350 di aula e 240 di stage.

Le tematiche trattate saranno elettrotecnica ed elettromeccanica, progettazione e realizzazione di impianti dei sistemi fotovoltaici e termoelettrici

Al termine del percorso, che oltre ad essere gratuito prevede anche un rimborso legato alla frequenza, verrà rilasciato dalla Regione Lazio un certificato di qualificazione professionale.

Il secondo corso si rivolge invece a 18 professionisti e titolari di impresa nel settore impiantistico e prevede la realizzazione di un percorso di 50 ore in materia di normativa tecnica degli impianti e modelli di gestione e organizzazione aziendale.

Entrambi i percorsi formativi, completamente gratuiti, si terranno nelle aule dell’Its a Viterbo, in largo Onio della Porta n. 12. Il termine per la presentazione delle iscrizioni è il 16 settembre.

Scadranno invece il 17 settembre, invece, i termini per l’iscrizione ai corsi di Social media marketing, organizzati in collaborazione con X-Tech spa.

Il percorso formativo, completamente gratis, finanziato e riconosciuto dalla Regione Lazio, si rivolge a quindici disoccupati o inoccupati, residenti o domiciliati nella regione Lazio ed è finalizzato a formare tecnici con competenze specialistiche in materia di nuove tecnologie, web marketing e utilizzo dei social media applicate al marketing commerciale nel settore ceramico.

Dopo la parte iniziale in aula di 200 ore è prevista una fase di stage di 200 ore, finalizzata all’inserimento, che sarà realizzata principalmente presso imprese attive proprio nel settore della ceramica industriale.

Al termine del percorso, che oltre ad essere gratuito prevede anche un rimborso legato alla frequenza, verrà rilasciato dalla Regione Lazio un certificato di qualificazione professionale.

Per info più dettagliate info@itssi.it, 0761.223574 o www.itssi.it, indirizzo al quale è possibile anche compilare la scheda di preiscrizione.