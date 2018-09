Narni, in programma domenica 29esimo Trofeo Bertolini-Gole del Nera di podismo

NewTuscia – NARNI – Torna il Trofeo Bertolini-Gole del Nera di corsa podistica, sulla distanza di 12 chilometri e valido come decima tappa del circuito regionale “Umbria Tour”. L’evento sportivo, organizzato come ogni anno dall’Asd Atletica Avis Narni in collaborazione con l’assessorato comunale allo sport, si svolgerà domenica prossima, 9 settembre, lungo le Gole del Nera, costeggiando il fiume ed attraversando l’abitato di Stifone, antico porto romano.

L’inizio della storica gara narnese è fissato alle 9 e 30 dagli impianti sportivi di Via delle Rose a Narni Scalo da dove partiranno la gara competitiva, quella non competitiva e la camminata aperta a tutti coloro che amano passeggiare costeggiando le sponde del fiume all’interno dell’area verde ricavata dalla dismissione della vecchia ferrovia e divenuta un’attrattore turistico di primo livello.

Il Trofeo Bertolini, giunto alla sua 29esima edizione, si svolge lungo il tracciato della strada Tiberina fino al borgo di Stifone per poi tornare a Narni Scalo percorrendo il suggestivo percorso ciclo-pedonale delle Gole. La gara competitiva, informano gli organizzatori, prevede un’iscrizione di 10 euro, mentre la quota per la non competitiva e la camminata è di 7. “Per le iscrizioni – fa sapere l’Asd – si può andare su www.dreamrunners.it oppure farle la mattina della gara, dalle 8 e 30 alle 9.

“E’ un evento importante a cui teniamo in modo particolare – dice il presidente dell’Asd, Paolo Proietti – per vari motivi. Prima di tutto tiene viva la memoria di Fabio Bertolini, un nostro atleta di talento purtroppo morto prematuramente e a cui la gara e gli impianti di atletica sono dedicati, in secondo luogo è un bel momento di sport e infine, ma non per ultimo, testimonia dell’attività sportiva che l’Atletica Avis Narni garantisce a tanti appassionati sin dal 1982”.