Gianmarco Gabbianelli ha scelto il Monterosi Fc

MONTEROSI – Il Monterosi Fc è lieta di annunciare l'accordo col calciatore Gianmarco Gabbianelli.

Il trequartista classe 1994 ha firmato per il club del patron Capponi prima di scendere in campo nell’amichevole di sabato scorso a Grotte di Castro con la Viterbese.

Il 24enne di Fano proviene dal Matelica dove la scorsa stagione ha collezionato 29 presenze condite da sei reti. Prima di conoscere la serie D, Gabbianelli ha raccolto ben 100 presenze in serie C tra Pro Patria, Prato (due stagioni) e Almas Juventus Fano.

Capace di muoversi su tutto il fronte offensivo, Gabbianelli ci racconta le sue prime impressioni dopo qualche seduta di allenamento coi suoi nuovi compagni: “Sono molto felice di essere approdato in una società ambiziosa come il Monterosi. Il mio inserimento sarà anche più facile visto che già conosco bene ex compagni come Messina e Gerevini. So benissimo che il girone laziale sarà di alto livello, ce la metteremo tutta per ripagare gli sforzi di questo importante club come quello del presidente Luciano Capponi”.

