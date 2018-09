Gallese: capitan Morris Mariani lascia i biancorossi

NewTuscia – GALLESE – Una vita con quella maglia biancorossa con la quale ha giocato dalla Seconda Categoria fino ad arrivare in Promozione. Fascia al braccio sempre pronto a lottare su ogni campo e dare manforte ai propri compagni nei momenti più difficili. Dopo quella di Magrini il Gallese vede ammainarsi un’altra storica bandiera. Morris Mariani è costretto a lasciare la Doc Gallese 2010. Impegni extrasportivi infatti non consentono al capitano di prendere seriamente un impegno importante come quello della Promozione: “Purtroppo per morivi di lavoro non sono riuscito mai ad essere presente in fase di preparazione ed anche durante l’anno è probabile che sia così, quindi siccome penso che un capitano debba sempre dare l’esempio e non potendolo dare ho deciso di lasciare”.

Dal campionato di Seconda vinto nel 2016 a quello di Prima Categoria dello scorso 26 maggio 2018. Morris Mariani ha vissuto grandi emozioni con la maglia del proprio paese che ha vestito fin da ragazzino. Motivo per il quale il capitano ringrazia tutti col cuore in mano e regala un grosso in bocca al lupo ai suoi compagni per il proseguo del campionato: “Volevo ringraziare tutta la società, Andrea Cavafave, Luciano Lucci, Stefano Jovine, Daniele Cesaroni, Luca Travaglini, Valerio Di Giovenale, per questi splendidi 7 anni passati insieme Ringrazio Andrea Scarpetta per aver contribuito a far arrivare il Doc fino alla Promozione. Lascio a malincuore una parte di me ma è così che doveva andare, il mio è un arrivederci non un addio. Colgo l’occasione per fare un grande in bocca al lupo al mister Gianni Boccia ed a tutti i miei compagni di squadra, sarò sempre il loro primo tifoso”.

