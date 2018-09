Comune di Acquapendente, direttiva puntuale per la gestione del Bosco del Sasseto

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – “L’area è stata espropriata e sentiamo la necessità di procedere a fornire direttiva puntuale per la gestione del Bosco del Sasseto”. Questo quanto annunciato dal Comune di Acquapendente che in questo inizio settimana rende note le direttive prima fase per la fruizione del “Monumento Naturale bosco del Sasseto” nell’ambito del polo turistico naturalistico di Torre Alfina.

Le direttive (5 pagine allegate alla Delibera Giunta Comunale N° 118) contemplano in primis che ai sensi dell’articolo 10 del regolamento per la gestione del Monumento Naturale del Bosco del Sasseto nell’ambito del polo turistico-naturalistico di Torre Alfina sono previste attività turistiche, didattiche ed educative in rapporto alla loro sostenibilità ambientale e con modalità deliberate dall’Ente. In una fase definita sperimentale di avvio gestione, il Comune prevede per regolamentare l’utenza e minimizzare l’impatto la sola “fruizione assistita con accompagnamento” con priorità di prenotazione.

L’accesso al bosco sarà possibile previa acquisizione di un biglietto d’ingresso secondo le tariffe deliberate dal Comune (comprensivo della vista al Museo del Fiore): a) biglietto intero € 6.00 (adulti fino a 64 anni, ragazzi sopra i 14 anni); b) biglietto ridotto € 4.00 (anziani oltre 65 anni, bambini tra i 7 ed i 14 anni compresi gruppi di minimo 20 persone, gruppi scolastici ed universitari dietro presentazione di richiesta, convenzioni con Enti e Associazioni); c) biglietto gratuito ai residente nel Comune di Acquapendente, bambini fino a 6 anni compresi, un accompagnatore ogni 20 paganti). Il numero massimo di visitatori che possono essere presenti contemporaneamente è pari a 120 unità distinti su due gruppi di massimo 30 visitatori (ridotto a 60 dal 15 Marzo al 31 Maggio e in concomitanza di riprese). Previste due giorni di chiusura (il Lunedì ed il Martedì) con esclusione dei mesi di Luglio ed Agosto. La proposta di fruizione, quindi, è la seguente con ufficiali orari partenza visite: dal 1 al 30 Giugno (da Mercoledì a Domenica orario 09.30 – 11.30 – 15.30 – 17.30); dal 1 Luglio al 31 Agosto (da Martedì a Domenica 09.30 – 11.30 – 15.30 – 17.30); dal 1 Settembre al 31 Ottobre (da Mercoledì a Domenica 10.00 – 12.00 – 14.00 – 16.00); dal 1 Novembre al 31 Dicembre / 1 Gennaio – 31 Marzo (Sabato e Domenica 11.00 – 14.00); 1 Aprile – 31 Maggio (da Mercoledì a Domenica 10.00 – 12.00 – 14.00 – 16.00).

GIORDANO SUGARONI