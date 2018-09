Boom di presenze alla terza edizione di “Sapori di Sardegna” a Montalto

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Grande partecipazione alla terza edizione di “Sapori di Sardegna” a Montalto di Castro. Sabato primo settembre, nella splendida cornice di piazza Felice Guglielmi nel centro storico si è svolta la tradizionale festa in onore della comunità sarda della cittadina castrense, tra balli, convegno tematico, folklore, menu tradizionali e sfilata per le vie del paese.

“Questa terza edizione – commentano i presidenti della associazioni MO.PE e Alfredo Bini, Francesco Moretti e Giuseppe Simonelli – ha visto un incredibile aumento delle presenze e della qualità dell’evento. I gruppi folk provenienti dalla Sardegna hanno omaggiato il nostro paese di splendide esibizioni, prima con la sfilata del pomeriggio e poi con lo spettacolo finale della sera. Novità molto apprezzata di questa terza edizione è stata la cottura in piazza del porceddu, grazie alla quale i partecipanti hanno potuto ammirare la tecnica di cottura tipica della Sardegna. Vogliamo ringraziare i tanti cittadini e le cittadine volontari che si sono messi a disposizione per la realizzazione dell’evento. Grazie all’amministraZione comunale che crede da tre anni in questa bellissima festa, in particolare nelle persone del Sindaco Sergio Caci e dell’assessore Giovanni Corona. Un Grazie speciale va infine – concludono Moretti e Simonelli – alla delegata al commercio Rita Goddi che quest’anno ha creduto fortemente e collaborato in prima persona alla manifestazione, dimostrando attaccamento e rispetto per i valori di una comunità, come quella sarda, che negli anni ha dato un enorme contributo di crescita al nostro paese”.