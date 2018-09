Santa Severa: Settembre. Andiamo è tempo di… visitare il castello

NewTuscia – SANTA MARINELLA – Settembre. Andiamo è tempo di visitare il castello: fino al 30 settembre, si cambia orario e il complesso sarà aperto, dal martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18, mentre sabato e domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Il questo modo si potrà meglio godere delle giornate di sole e di bel tempo che caratterizzano la stagione così da proseguire il trend positivo di questi mesi. Infatti, il complesso ha accolto i turisti nella struttura ricettiva dell’Ostello inaugurata di recente e ha attratto numerosi visitatori che, grazie alla nuova musealizzazione e alla realtà virtuale, lo hanno premiato con oltre 6.000 visitatori in soli 2 mesi.

Complice il successo del cartellone Sere d’estate, organizzato dalla Regione Lazio in collaborazione con LAZIOcrea, Mibact, Comune di Santa Marinella e Coopculture che è stato un appuntamento fisso per i turisti anche con diversi sold out come nel caso di Renzo Arbore e l’Orchestra italiana, Maurizio Battista con “Scegli una carta” e Lillo e Greg in Best of. E poi i monologhi di Max Giusti e Edoardo Leo che hanno riempito la Spianata dei Signori di un pubblico attento e partecipato oltre ai tantissimi appuntamenti di musica, teatro, intrattenimento, letteratura, conferenze e percorsi in notturna.

E da settembre anche durante l’orario di apertura ordinaria, non soltanto la domenica e i festivi si può prenotare una visita guidata con tre orari che potranno svelare tutti i misteri del castello. La mattina alle ore 11.20 e il pomeriggio alle 17.00 si può fare un percorso generale alla scoperta del Borgo del Castello, e del Battistero; alle ore 15.00 un percorso archeologico, con visita all’ Antiquarium, alla area sacra dei templi di Pyrgi,e del Museo del mare.

Per informazioni: T. +39.06.39967999 e sito www.castellodisantasevera.it