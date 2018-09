Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio e Italia del 04/09/2018

Viterbo

Tempo stabile al mattino con cieli sereni o poco nuvolosi. Addensamenti più consistenti al pomeriggio con isolati e brevi acquazzoni associati. Variabilità asciutta in serata. Temperature comprese tra +14°C e +27°C.

Lazio

Tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino su tutta regione. Nuvolosità in transito tra pomeriggio e sera ma sempre con tempo asciutto specie su coste e pianure, locali piogge solo sull’Appennino specie al confine con l’Abruzzo.

Nazionale

Tempo stabile al Nord per gran parte della giornata con cieli sereni o poco nuvolosi, da segnalare solo locali acquazzoni o temporali pomeridiani su Alpi e Appennino settentrionale. Asciutto anche in serata con locali addensamenti in transito al Nord-Est. Sulle regioni del Centro tempo asciutto al mattino salvo locali piogge sulla Toscana. Instabilità in aumento al pomeriggio con piogge e temporali sparsi sui settori interni, in locale sconfinamento verso le coste adriatiche. Fenomeni in esaurimento ovunque dalla serata. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su regioni Peninsulari e Sicilia, nuvolosità irregolare sulla Sardegna. Nubi in transito al pomeriggio sui settori Peninsulari con locali piogge sulle zone interne. Piogge sparse anche in serata su Campania, Molise, Basilicata e Puglia, sereno o poco nuvoloso altrove.

Temperature stazionarie o in lieve calo su Adriatico e Sud, in aumento altrove.