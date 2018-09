Macchina di Santa Rosa 2018, la diretta scritta del trasporto a partire dalle 19.30

NewTuscia – VITERBO – Gloria, ideata da Raffaele Ascenzi, si prepara a percorrere le strade di Viterbo sulle spalle dei facchini sotto la guida di Sandro Rossi. Già da questa mattina molte persone, soprattutto giovani, hanno occupato i posti vicino al percorso che la Macchina seguirà partendo da piazza San Sisto e per 2 chilometri circa, con 5 tappe intermedie.

Il transito pedonale del parcheggio di Valle Faul sarà interrotto alle 22.00, mentre quello lungo il percorso della Macchina lo è già dalle 19.00.

19,40 – E’ arrivato il Ministro degli Interni Matteo Salvini, acclamato dalla maggior parte della folla. Avvicinandosi alla Macchina di Santa Rosa con il senatore Umberto Fusco ha rilasciato delle dichiarazioni Newtuscia TVe Teleorte, affermando che è sempre contento di venire a Viterbo soprattutto data l’accoglienza che riceve dalla popolazione viterbese. Aveva dichiarato di tornarvi da Primo Ministro; c’è tornato comunque da Ministro e la parla l’ha rispettata.

20.00 – Ci sono molte persone assiepate da questa mattina, soprattutto ragazzi che hanno dormito all’aperto nei vicoli di Corso Italia e a Piazza delle Erbe. Al lavoro tutte le forze dell’ordine, polizia, carabinieri, vigili del fuoco, guardia di finanza e protezione civile. Ad un ora dal primo “sollevate e fermi” si respira un clima tranquillo.

20.25 – E’ arrivato anche il prefetto Giovanni Bruno. E’ la prima volta che partecipa al trasporto della Macchina in veste ufficiale, l’inizio del suo mandato risale a 9 mesi fa. E’ un evento che coinvolge tutta la città, dice, e va vissuto spiritualmente perché non bisogna dimenticare il suo carattere religioso. Sono contento di vedere la grande partecipazione.

21.23 – Arriva il comando del Capofacchino, il primo “sollevate e fermi”, e Gloria parte per arrivare tre minuti dopo a Piazza Fontana Grande. Il tragitto è percorso in maniera impeccabile: la Macchina è stabile e condizioni meteo idonee.

21.44 – Dopo una sosta Gloria è ripartita verso Piazza del Comune ed inizia per i facchini un lavoro ancora più duro. Le due girate nella piazza, una per i facchini venuti a mancare nell’ultimo anno e l’altra per la sorella dell’ideatore, una sorella anche per i facchini, Nicoletta Ascenzi. Poi un’altra sosta.

22.12 – La Macchina riparte, ma non prima che Matteo Salvini e altre personalità politiche abbiano fatto un breve saluto ai Facchini avvicinandosi a Gloria. La gente si affolla intorno e deve intervenire Sandro Rossi a riportare l’ordine e far ripartire tutti verso piazza delle Erbe, verso un percorso che si fa più stretto.

22.16 – Raggiunta piazza delle Erbe, la terza sosta che segna circa la metà del tragitto.

22.31 – La Macchina prosegue il percorso accompagnata dal Ministro Salvini, che arriverà fino a metà del Corso Italia su richiesta del presidente del Sodalizio dei Facchini, Mecarini. Poi la fermata alla chiesa del Suffragio e la quarta sosta.

22.47 – Una piccola fermata tecnica, prima della quinta sosta a piazza Verdi. I facchini hanno compiuto un grande sforzo per affrontare uno stretto tratto di strada, ma dopo un po’ di riposo la raggiungono alle 22.52 e vi eseguono due girate per celebrare il quarantesimo anno della costituzione del Sodalizio. Un grande pubblico tra cui spicca anche Vittorio Sgarbi.

