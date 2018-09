I Facchini di Santa Rosa in giro per le sette chiese

NewTuscia – VITERBO – Il forte vento e la pioggia violenta di questi giorni non hanno danneggiato Gloria. La macchina è in perfette condizioni e i facchini sono pronti per il consueto giro delle sette chiese. Il raduno è stato coronato dal saluto del presidente del parlamento europeo Tajani e del senatore FI Maurizio Gasparri.

Una visita al Duomo e al monumento dei Facchini, poi via verso sant’Angelo in Spatha a piazza del Comune, dove hanno trovato delle transenne per impedire alla gente di sedersi sugli scalini: molte persone hanno proseguito ma i Facchini, esperti del percorso e istruiti sulle fermate hanno richiamato tutti indietro e spostato le transenne.

Proseguendo verso San Lorenzo per la foto sui gradini del palazzo, sono poi tornati indietro verso Piazza della Morte, al monastero di S. Bernardino per rendere omaggio al corpo mummificato di Santa Giacinta Marescotti dove hanno ricevuto una foglia dalle suore.

Le tappe successive a Santa Maria Nuova, la chiesa risalente al 1100, al sacrario per l’omaggio ai caduti fino a Piazza Maria SS. Liberatrice dove hanno ascoltato le preghiere del Priore Agostiniano accompagnate dall’inno “Mira il tuo popolo”.

L’ultimo tratto del percorso: prima alla chiesa di san Francesco poi alla basilica di Santa Rosa e infine dai Cappuccini per il tradizionale ritiro fino alle 20.30.

La chiusura spetta alla chiesa di san Sisto per la benedizione “in articulo mortis” ai Facchini che si prepareranno per il trasporto della Macchina.