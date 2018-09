Diretta Trasporto Macchina Santa Rosa: tutti i canali di newtuscia.it

Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – In occasione del Trasporto edizione 2018 di Gloria, la Macchina di Santa Rosa di Raffaele Ascenzi, il nostro giornale è come sempre in prima linea.

Quest’anno questi saranno i canali creati per trasmettere le dirette del Trasporto e visionarlo in registrata:

1) Diretta streaming televisiva su www.newtuscia.it a partire dalle ore 20 (Basta cliccare sul banner in homepage di NewTuscia.it)

2) Live facebook sulla pagina di NewTuscia.it (https://www.facebook.com/newtusciagiornaleonlineviterbo/) a partire dalle 19;

3) Nella giornata di domani proporremo un video con i momenti salienti del Trasporto e tutte le principali interviste;

4) Nei prossimi giorni forniremo il video integrale prodotto da NewTuscia.it sulla cronaca del Trasporto e le principali interviste;

5) Nelle prossime edizioni di Fatti e Commenti di TeleOrte sarà trasmesso uno speciale del Trasporto con le immagini più belle prodotte dal nostro team con commenti in studio con Stefano Stefanini.

Ora tocca a voi cari lettori: seguite qualcuno di questi canali informativi per vivere al meglio il Trasporto della Macchina di Santa Rosa Gloria.

Buona visione a tutti!