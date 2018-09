Diocesi di Civita Castellana, ritiro per catechisti di adolescenti

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Questo incontro intende essere uno un momento di riflessione utile per orientare le scelte dei catechisti degli adolescenti, nella consapevolezza che accompagnare dei ragazzi adolescenti è un compito particolarmente difficile, ma è anche un servizio prezioso per una comunità, perché ha la possibilità di affiancare adulti nella fede a giovanissimi che stanno crescendo e in cui comincia a formarsi una coscienza critica, una crisi di fondo, cioè un insieme di società, di costume, di religiosità.

Si tratta di un’esperienza per i catechisti, che con i ragazzi avranno modo di riprogettarsi nella loro vita di fede, attraverso un confronto autentico con gli adolescenti che non accettano stili “scontati”, ma semplici e di verità.

Un cammino insieme per le strade del mondo, alla luce della parola del Vangelo: “Vino nuovo in otri nuovi”.

“Vino nuovo in otri nuovi”

Chiamati alla pienezza della vita

8/9 settembre – Ore 9.00-19.00

Presso la struttura della Comunità Missionaria della Trinità

Pian Paradiso (Civita Castellana)

Don Giancarlo Palazzi