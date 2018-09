Arrestato spacciatore italiano a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Intensificati i controlli dei carabinieri del comando provinciale di Viterbo in vista dei festeggiamenti di Santa Rosa, in particolare nelle ore notturne e per tutta la durata dei festeggiamenti.



Sono stati previsti servizi dinamici di prevenzione dei crimini, ed infatti questa notte a finire nelle maglie dell’ Arma è stato uno spacciatore di cocaina, sorpreso in via san Giacomo con ben 17 grammi di cocaina, immediatamente tratto in arresto. Perquisita la sua abitazione è stato rinvenuto ulteriore materiale da taglio e confezionamento dello stupefacente.

Lo spacciatore è un italiano di 50 anni che è stato portato agli arresti domiciliari su disposizione della Procura.