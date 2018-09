Monterosi, a Grotte di Castro cede 2-0 alla Viterbese

NewTuscia – MONTEROSI – Il Monterosi prosegue la fase di precampionato dopo lo slittamento della partenza al 16 settembre. La squadra di Mariotti ha fatto una bella figura nel test amichevole contro la Viterbese di patron Camilli, una delle grande candidate alla vittoria del torneo di serie C.

A Grotte di Castro finisce 2-0 per i gialloblu che passano in vantaggio al 14′ con un sinistro di Sini sugli sviluppi di calcio d’angolo. Il Monterosi sfiora il pari nel finale di primo tempo e subisce il raddoppio della Viterbese ad inizio ripresa con un colpo di testa dell’ex Ostiamare Roberti ancora da calcio piazzato. Equilibrio e sostituzioni nel finale di gara.

Entusiasta per la prestazione fornita dai suoi ragazzi il tecnico Marco Mariotti: “Abbiamo giocato al cospetto di una delle grande favorite per la vittoria del campionato di serie C. Ed oggi mancavano due come Saraniti e Pacilli. Abbiamo sofferto nei primi dieci minuti ma poi abbiamo reagito alla grande. E’ stata una partita vera, tirata. Abbiamo preso gol solo da palle ferme. Tutti bene veramente. Soprattutto per quanto riguarda il primo tempo sono davvero soddisfatto”.

VITERBESE-MONTEROSI FC 2-0

Viterbese Castrense (4-3-1-2): Forte, De Giorgi (20’ st Messina), Atanasov (20′ st Milillo), Sini (29′ st Rinaldi), De Vito(29′ st Perri), Bovo (29′ s.t. Valagussa), Damiani (1′ st Baldassin), Palermo(29′ st Svidercoschi), Vandeputte (29′ st Molinaro) Ngissah (1’ st Zerbin – 2′ st Roberti), Polidori (22’st Otranto). All. Lopez Giovanni

Monterosi (4-3-3):Frasca, Giannetti (15’ st Matrone), Gasperini, Messina (35’ Francescangeli), Rasi, Mastrantonio (30’ Valentini), Pisanu (15’ st Pellacani) Gerevini (23’ Barbato), Giabbanelli (20’st Abreu), Alonzi (27’ Sabatini), Nohman. All. Mariotti Marco

Arbitro: Moriconi, Roma 2

RETI: 14’pt Sini, 3’st Roberti