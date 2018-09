Maltempo. Corteo storico di Santa Rosa: alle 17 si decide sul rinvio

NewTuscia – VITERBO – “Buon pomeriggio. Volevo aggiornarvi sull’uscita del corteo storico prevista per le ore 17.30. I figuranti del corteo storico si prepareranno regolarmente. Alle 17 in base alle previsioni meteo dell’A.M. e soprattutto in base alle reali condizioni del tempo si decidera se uscire. Alle 17.30 il Vescovo comunque presiederà in Cattedrale la preghiera prima della processione come da programma. Vi terrò aggiornati”.

Così don Emanuele Germani.