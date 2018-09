Viterbo. 3 settembre, fuochi d’artificio a conclusione del trasporto

NewTuscia – VITERBO – In occasione dei fuochi d’artificio che partiranno da Valle Faul e che seguiranno a conclusione del Trasporto della Macchina di Santa Rosa, il Comando di Polizia Locale ha emanato le ordinanze riguardanti la sosta dei veicoli, la circolazione veicolare e pedonale.

Queste le principali disposizioni: istituzione del divieto di sosta a partire dalle 8 del 3 settembre fino al termine dello spettacolo pirotecnico, in via del Lazzaretto, via Sermonaldo, via San Giovanni Decollato (tutta, da porta Faul a piazza della Trinità), via Faul, via El Alamein, via San Clemente, via Sant’Antonio (da porta Faul per circa 150 m), piazza Paracadutisti della Folgore (tutta Valle Faul); divieto di sosta con rimozione, a partire dalle ore 14, anche in piazza Martiri d’Ungheria (area parcheggio a pagamento), interdizione del transito pedonale dalle ore 23, fino al termine dello spettacolo pirotecnico, nelle vie interessate dal divieto di sosta.

La circolazione veicolare nella zona sarà interdetta a partire dalle 13,30. Gli ascensori chiuderanno alle ore 22.

Comune di Viterbo