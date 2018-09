Santa Severa: domenica 2 settembre un reading “gioco con le canzoni di una vita”

NewTuscia – SANTA MARINELLA – Domenica 2 settembre alle ore 21, nel Cortile della Rocca un appuntamento con “Juke Boxe giocando con le canzoni di una vita” un reading ideato da Tamara Bartolini e curato ed interpretato dall’Associazione culturale “Le Voci”, in collaborazione con la Regione Lazio, LAZIOcrea, Mibact, Comune di Santa Marinella e Coopculture.

Ci sono canzoni che sono parte della colonna sonora della vita di tutti noi, canzoni che significano molto solo per qualcuno, motivi che continuiamo a fischiettare perché ci sono entrati dentro, parole che non smettiamo di cantare perché avremmo voluto dirle noi. Così per ripercorrere quegli anni facendo un tuffo nella memoria come davanti a un juke boxe i protagonisti daranno vita a una performance sui ritmi di quei tempi e raccontare com’era la vita al ricordo di quelle canzoni.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Informazioni al n. 0639967999 www.castellodisantasevera.it