Tutto pronto per il “Circuito del Poggino” a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Domenica 9 settembre 2018, al via la 14esima edizione organizzata dal “Gruppo Motociclisti Viterbesi, Moto d’epoca”, con il patrocinio del Comune di Viterbo, in collaborazione con “Claude Garage” Viterbo.

Nell’ambito dei Festeggiamenti 2018 in onore di Santa Rosa, l’appuntamento per eccellenza, per una fantastica rievocazione storica del “Circuito di Viterbo”, manifestazione non competitiva, di moto d’epoca e da competizione nelle varie categorie, dalla classe 50 ai sidecar, all’interno del caratteristico tracciato urbano in località Poggino.

Quest’anno la Giornata del Motore è dedicata al pilota viterbese Umberto Cencioni, scomparso nel febbraio 2017.

L’evento sportivo coinvolge gli appassionati e cultori di moto d’epoca, con iscrizioni da tutta Italia.

Per iscrizioni ed informazioni:

Giorgio Caciola, presidente: 340/3502622

Narciso Mondini, vice presidente: 333/4534818.

È possibile consultare la pagina Facebook:

https://www.facebook.com/circuitodelpoggino/