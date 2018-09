Orte. Si svolgerà questo pomeriggio la conferenza “A spasso nel sottosuolo”

di Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Si svolgerà questo pomeriggio alle ore 16,30, presso il Palazzo Vescovile di Orte, la conferenza “A spasso nel sottosuolo. Ricerca, fruizione, valorizzazione”. Interverranno Orte Sotterranea, Narni Sotterranea, Orvieto Underground, Bunker Soratte, Cisterne di Amelia, Museo dell’Etruria Rupestre, Catacombe di Nepi. Palazzo Vescovile. A fare gli onori di casa l’ assessore al Turismo del Comune di Orte Claudia Paolessi e l’archeologo Giancarlo Pastura, da sempre promotore e animatore dell’Associazione Veramente Orte, che gestisce le visite guidate ad Orte Sotterranea.

E’ particolarmente significativo che si svolga questo incontro per un proficuo scambio di esperienze tra le qualificate realtà del territorio che hanno particolarmente puntato sulla valorizzazione delle città sotto le città, conseguendo un sempre crescente successo di visitatori.

Vale la pena ripercorrere le tappe del successo di questo segmento turistico. Nel 2015 la regione Lazio aveva classificato tra le 14 eccellenze selezionate per la Tuscia nelle buone pratiche per la valorizzazione, promozione e comunicazione del Patrimonio culturale della regione Lazio l’Associazione Culturale “VeramenteOrte”, soggetto gestore dell’ufficio turistico, dei siti archeologici e dei musei del Comune di Orte, in particolare per la valorizzazione del sito “Orte sotterranea”, che ha registrato in questi ultimi anni un numero di presenze sempre crescente.

“In primo luogo è importante sottolineare come l’incremento numerico di turisti ipotizzato nel corso della stagione può essere confermato alla luce dei dati definitivi” – ha dichiarato l’archeologo Giancarlo Pastura. “Infatti, stando alle presenze regolarmente registrate, paganti e non paganti, sono circa 10000 gli accessi ai siti archeologici, il 90 % dei quali al complesso di Orte Sotterranea. Dunque le bellezze ipogee di Orte – ha continuato Pastura – non hanno nulla da invidiare alle realtà più conosciute ed affermate a livello nazionale, come dimostrato anche dall’attenzione che da tempo e’ stata rivolta al Sito dalla celebre rivista di settore Archeo e dall’ospitalità che Regione Lazio ha offerto alla promozione della città sotterranea nel corso della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico.

Inoltre, bisogna sottolineare il lavoro dietro le quinte svolto con solerzia dei membri dell’Associazione Veramente Orte, i quali hanno investito i ricavi di tutte le attività per il mantenimento di tutto il complesso monumentale di Orte Sotterranea e dei Musei.

Grazie al lavoro dell’archeologo dott. Stefano Del Lungo e ai rapporti sempre più collaborativi i con la Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria Meridionale, stanno tornando a Orte tutti i ricchi materiali provenienti dagli scavi di Seripola, inizialmente confluiti nei magazzini di altri musei statali.

Logicamente all’attività legata alla promozione del territorio, sulla quale si è investito con la creazione di un primo vero e proprio portale turistico e con la produzione di materiale pubblicitario, ci sono tutte le attività di ricerca promosse dal Museo Civico Archeologico che si stanno concretizzando nella presentazione di un volume miscellaneo, che confluirà all’interno della collana Quaderni del Museo Archeologico, in cui saranno da colte le ricerche archeologiche condotte sul territorio negli ultimi anni.

Ricordiamo che Orte Sotterranea è nata dalla collaborazione tra il Comune di Orte, la direzione scientifica del Museo Civico, in collaborazione con Università della Tuscia, l’Ente Ottava Medievale e la Pro Loco di Orte. Fanno parte dei siti visitabili della città sotto la città una cisterna e un cunicolo laterale del condotto principale che permette di prolungare la visita del cunicolo stesso che percorre la dorsale che dalla fontana ipogea in Piazza della Libertà giunge nella taverna della Contrada di San Sebastiano.