La Viterbese-Castrense supera per 2-0 in amichevole il Monterosi; chiuso il mercato si guarda al campionato

Maurizio Fiorani

NewTuscia-GROTTE DI CASTRO-La Viterbese-Castrense di Mr.Lopez ha disputato questo pomeriggio allo stadio Paris di Grotte di Castro una gara amichevole con la formazione del Monterosi militante nel campionato di serie D.

I gialloblù si sono imposti per 2-0 grazie alle reti del difensore Sini e dell’attaccante ex Ostia Mare Roberti.

Il test ha evidenziato una Viterbese in crescita dal punto di vista fisico atletico, dopo la leggera flessione riscontrata nella partita amichevole della settimana scorsa con la Pianese.

Ora la squadra si deve concentrare sul campionato ormai alle porte dove i gialloblù, vista la campagna acquisti effettuata dal Patron Piero Camilli sarà certamente chiamata a recitare un ruolo da protagonista, questo a prescindere dal girone in cui verrà inserita.

A testimonianza delle ambizioni dello staff societario gialloblù sono gli due ultimi pesanti acquisti effettuati proprio in chiusura della finestra del mercato estivo.

Il ritorno nel capoluogo della Tuscia di Andrea Saraniti bomber di razza dal Lecce e Mario Pacilli, quest’ultimo grosso attaccante di categoria, anch’esso proveniente dalla formazione salentina, dove ha militato nelle ultime due stagioni, e con cui ha conquistato insieme a Saraniti la promozione in serie B nello scorso campionato.

I due nuovi acquisti hanno assistito alla partita amichevole con il Monterosi insieme al Patron Piero Camilli ed allo staff societario.

Passiamo alle formazioni delle due squadre che sono scese in campo.

VITERBESE: Forte; De Giorgi (dal 22° della ripresa Messina), Atanasov (dal 22°della ripresa Milillo), Sini (dal 29° della ripresa Rinaldi), De Vito(dal 29° della ripresa Perri), Bovo (dal 29° della ripresa Valagussa), Damiani (dal 1° della ripresa Baldassin), Palermo(dal 29° della ripresa Svidercoschi), Vandeputte (dal 29°della ripresa Molinaro), Ngissah (dal 43° della ripresa. Zerbin, dal 2° della ripresa Roberti), Polidori (dal 22° della ripresa Otranto).

A disposizione di Mr.Giovanni Lopez: Micheli, Cenciarelli, Scheaper.

MONTEROSI Frasca, Giannetti, Gasperini, Messina, Rasi, Mastrantonio, Pisanu, Gerevini, Gabbianelli, Alonzi, Nohman.

A disposizione di Mr.Marco Mariotti: Chingari, Matrone, Palombi, Abreu Santos, Falasca, Sabatini, Valentini, Pellacani, Leopardi, Barbato, Francescangeli, Rocchi.

MARCATORI: 14° primo tempo Sini (Viterbese-Castrense), 3° della ripresa Roberti (Viterbese-Castrense).

Arbitro: Moriconi di Roma 2.

CRONACA DELLA PARTITA

Al 13° i gialloblù si rendono pericolosi con De Giorgi che conclude in porta mandando però fuori dai pali, ma il minuto successivo i gialloblù passano in vantaggio con un altro difensore Sini.

Proprio al 14° della prima frazione di gioco la formazione di Mr.Lopez passa in vantaggio con il difensore centrale Sini, che mette in rete con un tiro piazzato sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Il Monterosi si rende pericoloso in attacco al 28° minuto di gioco con una bella conclusione dalla distanza del centrocampista Gabbianelli, ma il tiro di destro è ben controllato dal portiere della Viterbese Forte.

Poco dopo la mezz’ora del primo tempo i gialloblù, si rendono pericolosi in attacco con un tiro di sinistro debole dell’attaccante gialloblù Polidori, apparso non ancora al meglio della forma il centrocampista Bovo.

La prima frazione di gioco si chiude con l’infortunio di gioco occorso all’attaccante della Viterbese Ngissah Bismark, che esce per infortunio al suo posto entra Zerbin.

Nella ripresa Lopez inserisce Baldassin e Roberti al posto di Damiani e Zerbin mentre il Monterosi di Mr. Mariotti nella ripresa lascia la stessa formazione in campo nel primo tempo

La Viterbese raddoppia con Roberti attaccante ex Ostia Mare, che appena entrato in campo sigla la rete del 2-0, la rete è scaturita ancora una volta dagli sviluppi di un corner.

Il Monterosi ha reagito con due conclusioni pericolosi di Genevrini ed Alonzi, ma nonostante il secondo tempo sia molto più equilibrato non riesce ad impensierire realmente il portiere della Viterbese Forte.

A un quarto d’ora dalla fine termine molti cambi effettuati da entrambi i tecnici, che alla fine dell’incontro si sono dichiarati soddisfatti per la buona sgambata a poco più di due settimane dall’ inizio dei rispettivi campionati.