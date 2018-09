Anche la Mini Macchina del centro storico in diretta sui canali social del comune di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Anche la Mini Macchina del centro storico sarà trasmessa in diretta sui canali social del Comune. Dopo quella del Pilastro lo scorso sabato e quella del quartiere Santa Barbara la scorsa domenica, stasera tocca al 52° Trasporto del centro storico. A condurre sarà la voce di Gianluca Zappa.

Appuntamento alle ore 21 sulla pagina Facebook VisitViterbo e sul canale YouTube del Comune a questo link: https://goo.gl/pzdcF7

Per le pagine interessate a condividere la diretta su Facebook è possibile seguire due procedure: o la normale condivisione da Visit Viterbo, oppure scrivere in privato alla pagina di Provideo per richiedere il codice che consentirà l’attivazione in automatico della diretta (cross posting).

Comune di Viterbo