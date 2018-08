Viterbo. Sindaco e Gruppo consiliare FdI in un sopralluogo al Parco Robinson del Pilastro

NewTuscia – VITERBO – Questa mattina il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia insieme al Sindaco Arena, agli assessori De Carolis e Allegrini e all’On Mauro Rotelli ha effettuato, dopo i fatti di ieri, un sopralluogo al Parco Robinson del quartiere Pilastro. La situazione riscontrata è di totale trascuratezza del parco e dell’adiacente campetto da calcio dove ieri i bambini del quartiere sono stati cacciati dagli immigrati che volevano con la prepotenza giocare a calcio al loro posto.

Come gruppo ci impegnamo affinché l’amministrazione comunale intervenga con prontezza per ridare decoro alla struttura con opere di manutenzione alla recinzione, alle porte da calcio e con la pulizia delle erbacce. Ridare dignità al Parco Robinson significa anche individuare la procedure amministrativa più veloce per affidare la struttura ad una associazione che si occupi della gestione del parco stesso.

Non è più immaginabile pensare di lasciare pezzi interi di città nel più totale abbandono prestando il fianco a sacche di degrado, spaccio e delinquenza. Sarà nostro impegno vigilare sulla zona e approfittiamo per rinnovare l’invito ai cittadini a collaborare con noi e con le forze dell’ordine per ridare Viterbo ai Viterbesi come stiamo facendo per la zona di Piazza San Faustino.