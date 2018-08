Viterbo: due annulli filatelici dedicati a Santa Rosa

NewTuscia – VITERBO – Lunedì 3 e martedì 4 settembre, in occasione del trasporto della Macchina di Santa Rosa, Poste Italiane attiverà due servizi postali a carattere temporaneo.

Presso i servizi, richiesti dal Comune di Viterbo e allestiti lunedì 3 dalle 9 alle 15 in piazza del Comune e martedì 4 dalle 9 alle 15 in via di Santa Rosa, saranno disponibili due annulli filatelici celebrativi dedicati alla manifestazione.

Con gli annulli saranno timbrate le corrispondenze presentate allo sportello, dove potrà essere visionata una vasta collezione di prodotti filatelici.

Gli annulli filatelici riporteranno le seguenti legende: “PATRIMONIO IMMATERIALE DELL’UMANITÀ – TRASPORTO DELLA MACCHINA DI SANTA ROSA – GLORIA – 3.9.2018 – 01100 VITERBO CENTRO” e “760° ANNIVERSARIO TRASLAZIONE SACRO CORPO DI SANTA ROSA – PATRONA DELLA CITTÀ DI VITERBO – 1258-2018 – 01100 VITERBO CENTRO”.