Tripletta play off per i Rams Baseball Viterbo

NewTuscia – VITERBO – La data del 1° settembre 2018 non verrà dimenticata facilmente dai Rams baseball Viterbo.

Tutte e tre le squadre saranno impegnate per i play off essendosi classificate ai primi posti nei rispettivi campionati.

Le due squadre giovanili sponsorizzate da “Stella Industria Carni” andranno rispettivamente l’under 12, dei tecnici Quatrini,Monachini e Vignaroli a Firenze per incontrare la soc.Chianti, mentre l’Under 15, dei tecnici Gentili e Bertollini, a Grosseto se la vedranno la Nuova Pianorese di Bologna e la squadra di casa B.S.C . Grosseto.

La prima squadra, sponsorizzata dalla “Pasquali Assicurazioni” andrà a disputare le 2 partite di andata a Torino, essendosi classificata seconda nel proprio girone, contro il terzo posto dei piemontesi nel girone nord. Questo avvantaggerà i viterbesi per le partite di ritorno che disputeranno in casa, compresa, se sarà necessaria anche la quinta partita. Ricordiamo che supererà il turno chi si aggiudicherà 3 gare su 5. Il manager Alberto Massini ed il pitching coach Alfonso Calandrelli, hanno preparato scrupolosamente i ragazzi per affrontare la meglio questi importanti incontri. Purtroppo saranno assenti l’interbase Urquiola che è dovuto volare in Florida per la preparazione insieme al padre allenatore e l’atleta De Angelis per motivi di salute.

<Siamo molto soddisfatti del risultato raggiunto in campionato – commenta Massini – e del secondo posto in graduatoria che ci ha permesso di arrivare ai play off. Ce li siamo conquistati meritatamente tra tantissime difficoltà che abbiamo dovuto affrontare nella fase della regular season>.

Lo spogliatoio è entusiasta di questa avventura e l’euforia dà una bella spinta all’intera squadra. < Andiamo a Torino per vincere – sottolinea il manager – anche se siamo abbastanza in emergenza per l’assenze citate. Ma sono fiducioso perchè i ragazzi sono caricati al massimo e punto molto sulle potenzialità di ognuno di loro >.