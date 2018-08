Terni: “Musica per le Comunità” ultimi appuntamenti Sabato 1 e Domenica 2 settembre a Collestatte e Castel di Lago

NewTuscia – TERNI – “Musica per le Comunità” prosegue con gli ultimi due appuntamenti a Collestatte e Castel di Lago di Arrone. Dopo le prime due serate dello scorso weekend, tronano quindi in Valnerina gli appuntamenti musicali targati ARCI. Musica, laboratori e attività dì integrazione aperti a tutta la comunità locali.

Sabato 1 settembre a Collestatte sarà la volta di “Angela Mosley & The Blu Elements”, mentre l’evento finale sarà in piazza a Castel di Lago domenica 2 settembre con il jazz di “Maurizio Marrani”. stand sui laboratori effettuati da ARCI Terni nel territorio all’interno dei progetti di accoglienza.

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito e inizieranno alle ore 21.30.

Sabato pomeriggio a Collestatte sarà possibile partecipare anche al Laboratorio di Stamping tenuto da Marianela Taborga, artigiana e collaboratrice di Arci Terni. Nei mesi scorsi i partecipanti ai laboratori hanno prodotto oltre 500 borse che sono state donate ai delegati presenti al Congresso Nazionale ARCI a Pescara. Borse, magliette e altro vengono realizzate grazie alla fantasia dei partecipanti e all’esperienza di chi li guida.

Per partecipare mandate un messaggio alla pagina Facebook Arci Terni o wawas. La partecipazione è gratuita e aperta a grandi e piccini.

I laboratori e i prodotti presenti durante le serate fanno parte del Progetto ARCI “Finis Terrae”.

Finis terrae è una vetrina. E’ la parte visibile dei tanti laboratori e delle buone pratiche che Arci Terni sostiene nei numerosi progetti che ha attivato negli ultimi anni.

Finis terrae è la metafora del paradosso. La punta più estrema del mondo occidentale per tanto tempo, là dove si riteneva che finisse il mondo e dove finiva/finisce il cammino di Santiago (“capo finis terrae”, appunto, nella Spagna del Nord direttamente sull’Atlantico), che poi è divenuta la costa da cui si è partiti per scoprire il “nuovo mondo”, le Americhe. La fine come inizio.

Come a dire: “là dove si pensava finisse il mondo è iniziata la modernità”. Basta il desiderio di conoscenza, la curiosità, l’aprirsi a nuovi mondi e a nuove rotte. Magari, come accadde a Cristoforo Colombo, fa comodo anche qualche errore: ipotizzare di andare da una parte e ritrovarsi per caso in un mondo nuovo. Questo spirito sarebbe la medicina più appropriata ai mali di questa società sempre più malata di assenza di orizzonte. Solo il coraggio e il supporto di qualche navigatore d’esperienza possono portarci a scoprire pezzi di futuro.

Così, mentre il dibattito pubblico si nutre di paure e timori nei confronti dei diversi, noi pensiamo sia bene aprire le porte e lasciar intravedere nuove pratiche di integrazione tra cittadini vecchi e nuovi.

I nostri laboratori…

Orli e Vapor i Traguardo finale dell’omonimo laboratorio di cucito e riciclo creativo, inserito in un progetto di aggregazione ed emancipazione rivolto a donne italiane e straniere che ha coinvolto anche la nostra Associazione. Vestiti dismessi, accessori vintage, stoffe e materiali di recupero sono stati trasformati in nuovi pezzi di design e di moda: riciclo, creatività e praticità sono le parole che contraddistinguono il lavoro delle artigiane partecipanti al progetto. Ogni pezzo è realizzato a mano, unico nel suo genere e capace di raccontare la storia di chi lo ha ideato e confezionato. „Orti e Vapori” è adesso anche al centro di Terni, in Via del Tribunale,19 presso „Tre Civette sul comò”.

L’orto “Abbiamo bisogno di contadini, di poeti, gente che sa fare il pane, che ama gli alberi e riconosce il vento.” Con lo spirito dei versi di Franco Arminio abbiamo iniziato a coltivare verdure e legumi, per realizzare poi qualcosa di più grande e vivace. Pomodori, patate, zucchine fanno parte della ricca produzione del nostro orto in Valnerina, curato dai nostri ragazzi ospitati nei progetti d’accoglienza e da un gruppo di volontarie della zona

Il miele Il nostro orto cresce e da buoni frutti anche per merito delle api che lo circondano e che si prendono cura di ogni piccolo fiore fino a quando non diventa pomodoro o zucchina. Grazie ad un corso di apicoltura, realizzato per i ragazzi dei nostri progetti e per gli abitanti della Valnerina, abbiamo messo in piedi un nostro piccolo apiario e da quest’anno è pronto anche il “Millefiori Valnerina”, una vera bontà che non può mancare nelle vostre dispense.

Le stampe Il laboratorio di stamping è stato realizzato da Marianela Taborga, artigiana e collaboratrice di Arci Terni. Con lei hanno seguito un laboratorio di stampe i beneficiari dei CAS di Terni. Il processo di elaborazione è iniziato con la scelta dei disegni: ogni partecipante ha fatto una ricerca personale di un disegno rappresentativo della cultura del proprio paese di origine, per poi passare alla costruzione del timbro e alla successiva stampa.E’ stato un lavoro impegnativo, artigianale e molto importante; le borse realizzate sono state donate agli oltri cinquecento delegati presenti al Congresso Nazionale ARCI a Pescara.