Terminati i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista: i ringraziamenti del Sindaco Bruno Bruni

NewTuscia – MANZIANA – Di seguito i ringraziamenti del Sindaco Bruno Bruni al termine dei festeggiamenti patronali in onore di San Giovanni Battista:

“Per Manziana quelli appena trascorsi sono stati giorni entusiasmanti e i motivi sono molteplici. Al di là del successo di pubblico (tangibile e indiscusso), l’aspetto che più mi ha colpito è stata la collaborazione e la serenità con cui la festa è stata pensata, organizzata e vissuta. Gli eventi in programma sono stati tanti e le difficoltà da affrontare non sono certo mancate: nonostante questo, tutti hanno fatto del loro meglio, con impegno e sacrificio.

Il mio pensiero e il grazie dell’intera Amministrazione Comunale va quindi a tutti i volontari del rinnovato Comitato Spontaneo Festa San Giovanni Battista, quanto mai attivo e capace di incarnare lo spirito manzianese della festa, a quelli della Proloco di Manziana, a tutte le numerose associazioni coinvolte, alle Forze dell’ordine e di sicurezza pubblica intervenute (ai Carabinieri di Manziana, presenti alla processione con la divisa di rappresentanza, al personale della Polizia Locale, ai volontari del Gruppo Comunale Protezione Civile, a quelli del gruppo La FIORA, delle Guardie Ecozoofile e del Comitato Sabatino della Croce Rossa Italiana), a Gaetano Vari che ha accolto il nostro invito a rappresentare Manziana con una sua opera e agli sponsor.

Quando si lavora in squadra, senza risparmiarsi e con il solo intento di costruire qualcosa di buono per il paese, i risultati poi non tardano ad arrivare e questa festa ne è stata la riprova.

Inoltre, la varietà del programma, capace di spaziare dallo sport alla cultura, dal gioco all’impegno sociale, dalla conoscenza e promozione del territorio alla riscoperta e valorizzazione delle tradizioni, è stato un ulteriore punto di forza che, in questi giorni, ascoltando i commenti tra la folla, è stata apprezzato moltissimo.

A questo proposito un ulteriore ringraziamento va anche a tutti gli artisti che hanno impreziosito i nostri festeggiamenti patronali: da Patty Pravo protagonista della serata inaugurale fino all’ultima serata con i ragazzi dell’Associazione Don Piccolo, indimenticato e indimenticabile parroco di Manziana dal 1998 al 2005. Proprio loro, prima della tradizionale tombola e del meraviglioso spettacolo pirotecnico, hanno permesso a tutti i presenti di riflettere su un tema quanto mai importante, soprattutto in questo periodo storico: la pace,troppo spesso predicata ma purtroppo molto poco praticata.

Infine, scusandomi personalmente per eventuali problemi e disagi verificatisi durante la festa, concludo nuovamente ringraziando tutti.

Viva il nostro patrono San Giovanni Battista, viva Manziana e Quadroni… l’appuntamento è per il prossimo anno, con l’auspicio di migliorare ancora!”