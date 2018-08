Tarquinia, Io Pittore per Caso e La Notte Bianca dello Sport: ecco il programma della giornata

NewTuscia – TARQUINIA – Tutto pronto: sabato primo settembre Tarquinia si prepara a vivere la propria festa dello Sport e della Creatività, con nel pomeriggio Io Pittore per Caso #sportedition e, sino a tarda sera, la Notte Bianca dello Sport, organizzata in collaborazione con il CONI Lazio.

Ecco in breve un programma degli appuntamenti, anche se la manifestazione è così ricca che diverrà un grande contenitore di stimoli e divertimento per tutte le età. Alle ore 17, al via lungo Corso Vittorio Emanuele la distribuzione dei fogli e dei colori per i bambini per l’edizione 2018 di Io Pittore per Caso: tema della giornata, naturalmente, lo sport, con i piccoli che potranno riprodurre il loro sport cartoon preferito. Contemporaneamente, al via il concorso di pittura estemporanea in piazza Cavour, che proseguirà sino alle 20 con i giurati che seguiranno le operazioni per poi sancire, alla fine, il vincitore.

La premiazione si svolgerà in serata, quando sul palco allestito in piazza Matteotti saliranno le autorità cittadine e il presidente del CONI Lazio, per celebrare non solo i pittori, ma anche le associazioni sportive impegnate in strada per presentare le proprie discipline.

Dal pomeriggio, infatti, in nove differenti piazze cittadine sarà possibile praticare e sperimentare vari sport, sia grazie alle associazioni tarquiniesi che ai tecnici federali del CONI che porteranno alcune specialità non presenti nel panorama sportivo tarquiniese.

E ancora musica, animazione, gonfiabili, mercatini, truccabimbi: un enorme villaggio grande quasi come tutto il centro storico pronto ad animarsi sino a tarda serata.

Io Pittore per Caso #sportedition e la Notte Bianca dello Sport sono organizzati dall’Assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Tarquinia, Manuel Catini, dal delegato allo Sport, Stefano Zacchini, dall’Assessore alla Cultura e Spettacolo, Martina Tosoni, dal delegato al Commercio, Stefania Ziccardi, dal CONI – Comitato Regionale Lazio, dal Centro di Aggregazione Giovanile e dalla cooperativa Alicenova.