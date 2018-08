Servizio Civile, 28 posti per volontari nelle province di Viterbo e Roma

NewTuscia – VITERBO – Sono 28 le posizioni di volontariato in Servizio Civile presso le sedi del Consorzio Parsifal, gestite dalla Cooperativa Sociale Alicenova, in provincia di Viterbo e di Roma. Disponibili 28 posti per giovani volontari tra i 18 e i 28 anni interessati a impegnarsi per un anno in un’esperienza altamente formativa e di grande valore etico. Un “passaporto” per arrivare a conoscere meglio se stessi e, soprattutto, avvicinarsi con un’ottica diversa agli altri.

Dall’assistenza alle persone fragili (minori, diversamente abili, anziani, immigrati) all’educazione e promozione culturale fino alla comunicazione sociale: sono questi i settori in cui i volontari di Servizio Civile avranno modo di imparare e mettersi alla prova. I quattro progetti attuati attraverso Alicenova vedranno i 28 volontari selezionati impegnarsi all’interno delle fattorie sociali di Nepi, Viterbo e Montalto di Castro, nei centri socio-riabilitativi per disabili e nei centri di aggregazione giovanile sia di Tarquinia sia di Formello. Otto posti complessivi tra Viterbo, Montalto di Castro, Nepi e Tarquinia sono riservati a giovani titolari di protezione internazionale e umanitaria (FAMI).

Dalla homepage e attraverso la sezione “Servizio Civile” del portalewww.consorzioparsifal.it, è possibile ottenere tutte le informazioni relative ai progetti e scaricare i moduli di domanda che dovranno pervenire – entro il 28 settembre 2018 (ore 18.00 consegna a mano, ore 23.59 via PEC) – unicamente presso la sede del Consorzio Parsifal in Viale Giuseppe Mazzini, 51 a Frosinone, dal lunedì al venerdì negli orari 9:00-13:30, 15:00-18:00.

Una volta consegnata la domanda di partecipazione – a mano, tramite raccomandata A/R (farà fede la data di arrivo) oppure inviata tramite posta certificata (solo da altra PEC) all′indirizzo serviziocivile@pec.consorzioparsifal.it -, è bene consultare periodicamente il portale del Consorzio Parsifal – o seguire la pagina Facebook Consorzio Parsifal – in modo da rimanere aggiornati in merito alle prove di selezione, che si terranno nei prossimi mesi.

COOPERATIVA SOCIALE ALICENOVA