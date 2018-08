Santa Rosa. Il Corteo Storico sfila per le vie della città, elenco figuranti e Boccioli 2018

NewTuscia – VITERBO – L’elenco dei figuranti e dei Boccioli di Santa Rosa

Come ogni anno, il Corteo Storico di Santa Rosa accompagnerà il 2 settembre, processionalmente lungo le vie della città, il venerato cuore della nostra Santa concittadina che riceve l’omaggio di tutti i viterbesi e non solo.

E’ bene ricordare che tale avvenimento, vuole sottolineare la fede del popolo e la convinzione della centralità di Santa Rosa nel tempo, fin da quando nel 1512 le autorità locali ordinarono il ripetersi per sempre di questa pia devozione.

Iniziata per volontà da Papa Alessandro IV il 4 settembre 1258 quando, il corpo incorrotto di Santa Rosa, sepolta da sette anni nella nuda terra venne traslato processionalmente dalla chiesa di Santa Maria in Poggio detta Crocetta fino all’attuale Santuario.

Fin dalla creazione dei primi costumi, l’intento è stato quello di proporre, quanto più fedelmente possibile, l’abbigliamento in uso dal 1251 (anno della morte di S. Rosa) ad oggi che, insieme alla serietà ed alla compostezza dei personaggi danno uno spaccato molto fedele della vita viterbese nei secoli che ci hanno preceduto.

Inoltre, ogni anno, si cerca di rendere il corteo ancor più vicino alle realtà del passato introducendo particolari nuovi, veri ed interessanti, che possano in qualche modo completare la storicità delle cose.

Il corteo, conta oltre 300 figuranti tra rosine, boccioli di Santa Rosa, valletti, podestà, milizie, terziari francescani, nobili, assessori, parlamentari e carabinieri reali, sindaci, sottoprefetti e, ancora, notai, dignitari e corazzieri, cavalieri di Malta, delegati pontifici e maestri d’armi. Tutti rigorosamente vestiti con gli abiti dell’epoca. Epoca che attraversa secoli di storia, dal 1200 al 1800.

Sfileranno, anche quest’anno, i figuranti in rappresentanza di Soriano nel Cimino con costumi del 1300 e di Vitorchiano il “Gruppo Fedeli di Vitorchiano” con costumi di scuola Michelangelesca della fine del 1600.

Già da alcuni anni, i sindaci di questi comuni partecipano alla processione del 2 settembre per ricordare che Rosa, durante l’esilio fece sosta, appunto, in quei luoghi come del resto dimostrato da scritti e testimonianze, quindi lieti di questa comunione auguriamo a tutti la protezione di Santa Rosa assieme a quanti sono qui per onorarla e chiedere la Sua Benedizione.

ELENCO BOCCIOLI 2018

AGOSTINI VITTORIA

AMORE VALERIA

ANSELMI SERENA

AQUILANI VALENTINA

ARDUINI SOFIA

ASCENZI ELISA

ASCIENZI ELVIRA

BERNABEI EMMA

BERNABUCCI ALESSIA

BOCCOLINI MARIA VITTORIA

BOCCOLINI NOEMI

BRACAGLIA CHIARA

BUGIOTTI MARIELLA RAFFAELLA

BUZZI GINEVRA

BUZZI MICHELLE

CALANNA CLARA

CAPORALETTI GIULIA

CAPPELLONI CATERINA

CARBONE SOFIA

CASCIANI GIULIA

CATANESI SARA

CELESTINI MATILDE

CERASA SOFIA

CERCI BENETTA

CIAMBELLA MARIA

CIAMBELLA MICHELA

CIARMATORI BENEDETTA

CIRIELLO GIULIA

COCUCCI GIORGIA

COLONNA VALENTINA

COSTANTINI GIORGIA

COZZOLINO ARIANNA

CRETA GIULIA

CRUCIANI SOFIA

CURTI NOEMI

DE DOMINICIS GINEVRA

DE LUCA GIORGIA

DE MARIA CHIARA

DECI SOFIA

DEIDDA ALYSSA

DI PALMA SARA

DILIO CRISTINA

DILIO ELENA

DOTTORI BEATRICE

ERCOLANI GIORGIA

EVAGELISTA RACHELE

FANELLI GIULIA

FELCI BEATRICE

FIANCHINI ILENIA

FIORETTI GINEVRA

FIORILLO ALESSIA

FIORILLO SABRINA

FUNES CRYSTAL

GAGGIOLI DIANA

GENOVESE VIOLA

GRAZINI VIOLA

LATILLA CHIARA

LEONARDI MARTINA

LISTA BEATRICE

LISTA NICOL

LISTA NOEMI

LUZI VALENTINA

MACRI IRENE

MAESANO MARTINA

MASSA CECILIA

MASSA GRAZIELLA

MASSA MATILDE

MASTROCOLA GIORGIA

MATARAZZO RACHELE

MAZZOCCHINO ALICE

MEDDE REBECCA

MINUTO GIULIA

MORELLI SOFIA

NATALI BEATRICE

NIRO MARTINA

PAGLIACCIA GIORGIA

PAIOLO GIADA

PALMENTIERI GIORGIA

PAOLININI GAIA

PAPAROZZI MATILDE

PARRANO NOEMI

PETROSELLI GINEVRA

PETROSELLI MARIA SOFIA

PIEDILATO CHIARA

PIEDILATO GIACOMO

PIERINI FLAVIA

PINTUS GLORIA

PIZZI GIOIA

QUAGLIA MARIA CELINE

ROCCHETTI ELISA

ROSELLI MARINA

RUZZIER GINEVRA MARIA

RUZZIER MATILDE

SCIPIO ELEONORA

SCIUGA MARIA ROBERTA

SERAFINI CAMILLA

SETTEMBRI BEATRICE

SETTEMBRI VALENTINA

TAFFURI AURORA

VALENTINA COSTA DOCARMO PAGLIAI MARIA EMA

VINCIGUERRA ILARIA

APERTURA CORTEO

MUSICI

Santa Rosa – Centro Storico – Pilastro

1° GRUPPO BOCCIOLI

ROSINE

Celestini Chiara Tallevi Gaia

2° GRUPPO BOCCIOLI

ROSINE

Montini Giorgia Pagnottelli Alessia

3° GRUPPO BOCCIOLI

ROSINE

Ascenzi Viola Pepponi Chiara

4° GRUPPO BOCCIOLI

ROSINE CHE PRECEDONO IL CORTEO

CON CESTO PANE CON CESTO ROSE

Corinti Camilla Creta Alessia

ROSINE

Silvestri Angelica Fiorani Giulia Duri Silvia Piergentili Chiara Pitzalis Maria Claudia Marignoli Elisa

TERZIARI FRANCESCANI

PORTACROCE

Romano Luigi

TERZIARI

Risi Emilio Grottanelli Andrea Rossi Angelo Fieramosca Ettore Presutti Carlo Settimi Amleto

ROSINE

( CON CESTO DI ROSE)

Paris Eleonora Lenci Carlotta Franchi Beatrice Fumoso Alessia Eterno Aurora Camilli Ludovica Ciambella Chiara

SECOLO 1200

VALLETTI

Proietti Cristian

PODESTA’

Nardo Maurizio

COLLATERALI

Cencioni Federico Taratufolo Marco

NOTAI

Cutigni Andrea Delle Monache Giulio Sanna Andrea D’Angelo Carlo Maria

PAGGIO CON ELMO

Di Peso Lorenzo

VESSILLIFERO

Settembri Pietro

CAPITANO DEL POPOLO

Eterno Gianluca

MILIZIE

Artemi Edoardo Celestini Alessio Bernabucci Luciano (2) Mastronicola Leonardo

ROSINE

( CON CESTO DI CANDELE)

Rocchetti Alice Fetoni Veronica Ciambella Martina Serafini Eleonora Cleti Emanuela Luguori Sara

SECOLO 1300

CHIARINE

Del Canuto Adriano Perlorca Alessio Presutti Giulio Lupino Emanuel Perlorca Mirko Arciola Roberto

TAMBURINI

Pascucci Gino Valerioti Marco Vestri Fabrizio Lucarini Alessandro Meschini Davide Bernabucci Simone

VALLETTI

Fortunati Marco

PODESTA’

Fazio Alfredo

COLLATERALI

Latilla Francesco Bruni Emanuele

NOTAI

Febbraro Marco Cleti Marco Miralli Franco Manca Giovanni Maria

CAPITANO DELLE MILIZIE

Grassi Claudio

MILIZIE

Moricone Mauro Saini Gurinder Girardi Andrea Andreocci Federico

ROSINE

( CON CESTO DI ROSE)

Giacobbe Elisa Bernabucci Gaia Mecarini Giulia Cristofori Asia Buzzi Michela Tonnicchi Camilla

SECOLO 1400

CONTRADA SAN GIORGIO DI SORIANO

VALLETTI

Graniero Roberto

PODESTA’

Mondini Mario

DIGNITARI

Vannutelli Mauro Santucci Amedeo

NOTAI

Primi Domenico Pace Cristiano Zucchi Augusto Pezzato Cesare

CAPITANO DELLE MILIZIE

Spaccapeli Vincenzo

MILIZIE

Corbucci Claudio Iannaccone Vittorio Paparozzi Pierpaolo Pancianeschi Francesco

ROSINE

( CON CESTO DI CANDELE)

Diamanti Carlotta Mazzola Giorgia Cuccodoro Aurora Paris Stefania Forliti Viola Fiorentini Chiara

SECOLO 1500

VALLETTI

Silveri Federico

PODESTA’

Fontecedro Roberto

COLLATERALI

Bonuzzi Massimiliano Caccavello Sergio

CAPITANO DEGLI SVIZZERI

Guglielmi Marco

SVIZZERI

Sebasti Marco Gasparri Enrico Montemari Angelo Menicucci Giovanni

CORAZZIERI

Massi Maurizio Presutti Giuseppe Riccioni Matteo Clementi Daniele

ROSINE

( CON CESTO DI ROSE)

Pasquali Serena Sordini Martina Selvaggini Nicoletta Barlozzetti Benedetta Fetoni Sara Matteucci Chiara

SECOLO 1600

TAMBURINI

Valerioti Francesco Mancinelli Paolo Lucarini Moreno Ceccariglia Luca Bernabucci Gianluca Bendia Alessandro

VALLETTI

Soldati Alessio

GOVERNATORE PONTIFICIO

Ercolani Eraldo

DELEGATI PONTIFICI

Fabiani Fabio Moneti Paolo

GONFALONIERE DI GIUSTIZIA MAESTRO D’ ARMI

Sordini Sandro Ribeca Angelo

CAVALIERI DI MALTA

Verducci Alessandro Tozzi Luigi

PORTABANDIERA

Floris Angelo

CAPITANO DELLE MILIZIE

Spolverini Francesco

MILIZIE

Laureri Luca Riccione Simone Ceccariglia Federico Serafini Angelo

ROSINE

( CON CESTO DI CANDELE)

Perello Ilaria Sini Sofia Massa Virginia Serafini Giorgia Cacho Stefan Michelle Rosa Maria

FEDELI DI VITORCHIANO

SECOLO 1700

VALLETTI

Soldati Riccardo Pasquali Giacomo

GOVERNATORE PONTIFICIO

Sapronetti Claudio

DIGNITARI

Rizzi Luca Magrino Roberto

MAGISTRATI PONTIFICI

Vincenzi Fabrizio Rossi Gian Filippo Ambrosini Mario Ialongo Leonardo

CAPITANO DELLE MILIZIE PONTIFICIE

Fredduzzi Carlo Alberto

MILIZIE PONTIFICIE

Cerica Sante Serafini Franceso Goletti Igino Braconcini Lorenzo

ROSINE

( CON CESTO DI ROSE)

Mechelli Chiara Bracone Elisa Mura Annalisa Cacho Stefan Nicol S. Agostini Ilenia Pierini Chiara

SECOLO 1800

SINDACO

Taraddeo Luigi

SOTTOPREFETTO ASSESSORE

Scipio Gianluca Gai Maurizio

PARLAMENTARE

Marucci Mario

NOBILE NOBILE

Scipio Paolo Baroncini Mauro

LUOGOTENENTE CARABINIERI REALI

Ciampanella Fabrizius

BRIGADIERE CARABINIERI REALI

Di Vita Franco

CARABINIERI REALI

Cantoni Mauro D’Annessa Donato Pace Massimiliano Alberti Massimo

ROSINE

( CON CESTO DI CANDELE E ROSE)