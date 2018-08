Santa Rosa, al trasporto della Macchina anche una delegazione di Fontanarosa

NewTuscia – VITRERBO – Santa Rosa sempre più conosciuta. Sarà presente il giorno del trasporto della Macchina di Santa Rosa anche una delegazione di Fontanarosa, un paese in provincia di Avellino, come ospite del Sodalizio dei Facchini della santa viterbese.

Circa due anni fa il tradizionale trasporto del campanile che cammina della città di Viterbo era stato preso come modello per una festa analoga nel paese sopracitato dell’Irpinia. Una struttura della stessa altezza della più famosa Macchina, ma fatta di paglia intrecciata, viene fatta sfilare da allora per le strade il 14 agosto trascinata da due buoi in onore della Madonna della Misericordia e sormontata da una su statua di legno.

Il nostro giornale due anni fa ha favorito, diciamo, questo gemellaggio festivo, dal momento che è stato il primo a citare in una testata della Tuscia questa manifestazione tanto simile a quella festeggiata il 3 settembre nella città dei Papi, tramite un cittadino di Fontanarosa trasferitosi a Viterbo, Leopoldo Luza.

Lo scorso anno si è poi verificato un’incidente che fortunatamente non ha causato altro se non molto spavento, quando la struttura trainata su un carro dai buoi si è piegata su un lato finendo contro delle costruzioni.

La delegazione di Fontanarosa dunque sarà ospite del Sodalizio e allestirà uno stand in Piazza Verdi in cui verrà spiegata la natura di questa manifestazione, cogliendo l’occasione per promuovere la provincia di Avellino.