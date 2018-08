A San Lorenzo Nuovo Epocar sugli scudi

NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – Tutto pronto per la 9^ edizione del Raduno Auto e Moto storiche Città di San Lorenzo Nuovo che si terrà nella cittadina dell’Alta Tuscia il prossimo 2 settembre.

Il raduno, ormai una vera e propria tradizione, è organizzato dai ragazzi del locale circolo Epocar Alta Tuscia del Presidentissimo Giulio Foranoce.

Questo il programma di domenica 2 settembre 2018:

ore 08.30: ritrovo in Piazza Europa;

ore 09.00: apertura iscrizioni;

ore 10.30: inizio gara a cronometro;

ore 12.30: partenza per Bolsena;

ore 13.00: Pranzo.

“Anche quest’anno il circolo Epocar ha organizzato questa festa di sport e cultura – commenta il sindaco di San Lorenzo Nuovo. Dopo l’exploit dello scorso anno con l’esposizione di una F1 storica anche quest’anno gli organizzatori hanno in serbo qualche gustosa sorpresa per gli appassionati. Rinnovo quindi i complimenti all’amico Giulio Foranoce ed ai suoi collaboratori per il loro impegno caratterizzato da una forte passione e da tanto amore per il territorio e nel contempo invito tutti gli appassionati a presentarsi domenica mattina a San Lorenzo Nuovo. Auguri e buon divertimento.”