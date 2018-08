Prende il via la 47^ Ottava di Sant’Egidio

di Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Prende il via questa sera la 47^ edizione 2018 dell’Ottava di S. Egidio di Orte, che si articolerà sino a domenica 9 settembre e si conferma come la rievocazione medievale di maggior prestigio della Tuscia viterbese, coeva del Festival Barocco – con la felice intuizione che alcuni giovani contradaioli ebbero nel 1971, dando vita ad un fenomeno socio-culturale che si è arricchito di anno in anno di sempre più coinvolgenti iniziative.

Tra le manifestazioni allestite dall’Ente Ottava Medievale, presieduto dal rettore Giovanni Primavera, si distinguono in particolare, venerdi 31 agosto oltre alla processione in onore di Sant’Egidio ed alla benedizione dei Gonfaloni delle Sette Contrade, alle ore 24 l’appuntamento “Santo Egidio Giovani”, presso i Giardini Nesbitt.

Alle ore 18 presso il nuovo Cinema Proba Falconia verranno proiettati i Cortometraggi classificati alle tre prime posizioni del “Festival Filoteo Alberini 2017”, presieduto dai Manetti Bros, vincitori del David di Donatello 2018.

Sabato 1 settembre, ricorrenza della festa del Patrono di Orte, Sant’Egidio, alle ore 11,30 verrà celebrata la Santa Messa solenne presieduta dal Vescovo diocesano, mons. Romano Rossi .

Nella mattinata l’avvio della 3^ edizione del Concorso Culturale di Pittura estemporanea “Luci e ombre del Medio Evo”, la cui giuria è presieduta dalla scultore Roberto Joppolo, oltre al “Torneo di tennis delle VII Contrade di Orte” presso gli impianti sportivi.

Il pomeriggio culturale si articolerà a partire dalle ore 16,30 presso il Palazzo Vescovile con la Conferenza di presentazione di “A spasso nel sottosuolo. Ricerca Fruizione, valorizzazione” Interverranno i responsabili delle visite a Orte Sotterranea, Narni sotterranea, Orvieto Underground, Bunker Soratte, Cisterne di Amelia, Museo dell’Etruria Rupestre, Catacombe di Nepi”.

Alle 18,30 il tradizionale Concerto della Banda Città di Orte in piazza della Libertà, l’apertura del Mercatino Alimentare con prodotti tipici in piazza d’Erba. Alle 19 la premiazione del Concorso di Pittura Luci e Ombre del Medioevo e, in serata lo spettacolo musicale “Matthew Lee. Piano Man” in Piazza della Libertà, con la Tombola alle 23,30 e lo Spettacolo pirotecnico alle ore 24 in Piazza della Libertà.

Domenica 2 settembre, oltre il Torneo di Tennis si svolgerà la XIX edizione della gara podistica “Trofeo delle VII Contrade a cura dell’ASD “Atletica Orte” , una Conferenza sulle Confraternite Riunite di Orte, il Palio dei Piccoli Arcieri delle VII Contrade di Orte e una “Controfiaba… e poi vissero… Felici o scontenti”, spettacolo con i bambini delle VII Contrade, con il Corteo notturno e la rievocazione del “Giuramento de lo Podesta” .

Invitiamo alla consultazione del programma completo dell’Ottava di Sant’Egidio (sul sito www.ottavamedievale.it e www.visitaorte.com ), che pubblicheremo su queste pagine, unitamente all’intervista con il rettore dell’Ente Ottava Medievale, Giovanni Primavera.

VITA DE TABERNA, L’ITINERARIO GASTRONOMICO. LE VISITE ALLA CITTA’ SOTTERRANEA, AI MUSEI ED AL CENTRO STORICO.

Con la tradizionale bonta’ e genuinita’ delle pietanze e dei vini ispirati alle ricette medievali, saranno aperte al pubblico le sette taverne di contrada, presso i suggestivi ambienti di particolare pregio storico e architettonico, con un itinerario qualificato di storia, di sapori e di costume.

L’Associazione “Veramente Orte”, che gestisce il Punto turistico e le visite nella città Sotterranea, sta registrando giorno dopo giorno il tutto esaurito con un aumento vertiginoso di visite, sold out continui e la necessità di aumentare il numero di visite giornaliere. (www.ottavamedievale.it e www.visitaorte.com) offre una panoramica completa ed articolata di tutte le bellezze di Orte e dell’elemento di punta rappresentato da Orte Sotterranea. Molto interessante ed innovativo è anche il servizio di prenotazione on line che è molto utile all’Associazione “Veramente Orte” per organizzare al meglio le visite.

Ecco una sintesi dei principali eventi religiosi, culturali, come presentazione di libri e Convegni, e degli eventi sportivi dell’Ottava di Sant’Egidio 2018.

Venerdì 31 Agosto

Ore 18.00

Proiezione dei Cortometraggi classificati ai primi tre posti del Festival “Filoteo Alberini 2017” presieduto dai “Manetti Bros.” recenti vincitori del David di Donatello 2018. Nuovo Cineteatro Proba Falconia ( ex Pidocchietto)

Ore 21.30

SOLENNE PROCESSIONE per le vie della Città con la statua del Patrono Santo Egidio Abate

Ore 22.30

BENEDIZIONE DEI GONFALONI e degli Arcieri delle 7 Contrade di Orte. Basilica Cattedrale S.Maria Assunta

Ore 23.30 Santo Egidio Giovani: Concerto. Stand birra. Giardini Nesbitt

Sabato 1 settembre

ricorrenza della festa del Patrono di Orte, Sant’Egidio, si svolgerà alle ore 11,30 la Santa Messa solenne presieduta dal Vescovo diocesano, mons. Romano Rossi .

Ore 09.00. Inaugurazione della 3^ Edizione del concorso di Pittura estemporanea “Luci e Ombre del Medioevo”. per le Vie e le Piazze della Città

Ore 09.30. “Torneo di tennis delle 7 Contrade di Orte”. Open maschile e femminile a cura del Tennis Club di Orte, IV edizione. Campi di tennis zona impianti sportivi

Ore 11.30 MESSA SOLENNE presieduta da S.E. Romano Rossi, Vescovo Diocesano Basilica S.Maria Assunta

Ore 16.30 Convegno “A spasso nel sottosuolo. Ricerca, fruizione, valorizzazione”. Conferenza di presentazione. Interverranno Orte Sotterranea, Narni Sotterranea, Orvieto Underground, Bunker Soratte, Cisterne di Amelia, Museo dell’Etruria Rupestre, Catacombe di Nepi. Palazzo Vescovile

Ore 18.30

CONCERTO della Banda Musicale “Città di Orte”. Piazza della Libertà

Ore 18:30

Apertura mercatino alimentare con prodotti tipici. Piazza d’Erba

Ore 19.00 Premiazione del Concorso di Pittura “Luci ed Ombre del Medioevo”, presieduta dal Maestro Roberto Joppolo . Nuovo Cineteatro Proba Falconia ( ex Pidocchietto)

Ore 21.30

SPETTACOLO MUSICALE ” Matthew Lee. Piano Man” Piazza della Libertà

Posti a sedere su prenotazione. Info e prenotazioni Ufficio Pro Loco Orte dal 25 agosto dalle ore 18 alle ore 20.

Ore 23.30

GRANDE TOMBOLA. Piazza della Libertà

Ore 24.00

SPETTACOLO PIROTECNICO. Piazza della Libertà

Domenica 2 Settembre

Ore 09.30 “Torneo delle 7 Contrade di Orte” torneo di tennis open maschile e femminile a cura del Tennis Club di Orte, IV edizione. Campi di tennis zona impianti sportivi

Ore 10.00 “Trofeo delle 7 Contrade “ gara podistica a cura dell’ ASD “Atletica Orte”, XIX edizione con partenza loc. Fabbri ed arrivo in Piazza della Libertà….a seguire partenza di “Baby Corrintuscia” e camminata non competitiva nel borgo e nel contado.

Ore 16.30

“Palio dei piccoli arcieri” Esibizione Piccoli Arcieri delle 7 Contrade. Piazza della Libertà

Ore 17:30. Conferenza delle Confraternite Riunite di Orte. “Le confraternite come fenomeno ubicumquesco”

Attraverso i secoli si sono succeduti un ampia gamma di sodalizi che, in misura diversa a seconda dei tempi e dei luoghi, hanno interessato la quasi totalità dei territori raggiunti dal cattolicesimo nelle sue diverse fasi di espansione. Un fenomeno complesso in cui hanno inciso dinamiche sociali e finalità religiose, istanze di autonomia e sensibilità assistenziale. Apertura conferenza: Roberto Rondelli, Rettore Generale Confraternite Riunite di Orte Relatrice: Prof.ssa Giovanna Casagrande, Docente Università degli Studi di Perugia Moderatore: Dott. Giuseppe Bellucci, Direttore Scientifico Confraternite Riunite di Orte. Chiesa di Santa Croce

Ore 18:00. “Controfiaba…e poi vissero…Felici o Scontenti?!?” di Lorenza Federico Spettacolo con i bambini delle 7 Contrade. Piazza della Libertà a seguire mini corteo dei piccoli attori per le vie della Città

Ore 18.30Apertura mercatino alimentare con prodotti tipici. Piazza delle Erbe

Ore 18:30 Apertura Accampamento militare medievale a cura della Compagnia “I Cavalieri del Carretto” e “Gruppo Arcieri Storici di Orte”. Terrazza giardino (Ex Giardinetti)

Ore 19.30. Spettacolo itinerante a cura de ”I Buffoni di Corte”, Vie e piazze della Città.

Ore 22.00 “Corteo de Nocte e Giuramento de lo Podestà”. Vie della Città e Piazza della Libertà

Ore 23.00

Spettacolo in onore del Podestà a cura de ”I Buffoni di Corte”. Piazza della Libertà

Ore 23.30

“Li numeri de le 7 Contrade con Messer Egidio” gioco a premi con premi offerti da “Zoo Agricola Fiore”. Piazza della Liberta’.