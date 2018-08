Parco Robinson al quartiere Pilastro di Viterbo, giocare a pallone non è più scontato per i bambini

NewTuscia – VITERBO – Da Facebook arriva un video che riguarda il parco Robinson nel quartiere Pilastro, lungo in cui sono intervenuti carabinieri e questura per sedare il diverbio insorto tra cittadini residenti e alcuni ragazzi immigrati alloggiati in un Hotel nella zona.

La causa apparente sembra essere “l’invasione” del campo in questione in cui ultimamente i bambini non possono più andare a giocare per lasciare spazio a questi ospiti, che secondo gli abitanti del quartiere, la fanno da padroni.

Quella sottolineata dal deputato FDI Mauro Rotelli, che ha allertanto le forze dell’ordine e girato il video, ha radici più profonde e si chiama integrazione. La gente è stanca di vedere attribuiti ai migranti solo diritti.

Nel video si vede anche il tentativo di un ragazzo di colore cercare di interrompere la registrazione e venire allontanato pacificamente.

Per il momento i provvedimenti presi riguardano solo l’identificazione di alcuni presenti dal momento che non si sono verificati episodi di violenza.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10216206161254127&id=1454955784