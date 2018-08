La stagione riparte da Montalto di Castro il 1 settembre con il Triathlon Sprint Silver

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Anche quest’anno Montalto di Castro ospiterà la 2^ edizione del Triathlon Sprint Silver, dopo l’ottima risposta di partecipazione dello scorso anno. Montalto è stata così conferm ata come 4^ tappa del circuito nazionale Forhans Cup di triathlon.

Sabato 1 settembre, con partenza alle ore 10:00, prenderà il via l’evento che è stato fortemente voluto dall’amministrazione Comunale di Montalto, in primis dall’assessore allo Sport Marco Fedele, già nella prima edizione. «Ringrazio gli organizzatori dell’evento – sottolinea l’assessore Fedele – e sottolineo che come amministrazione comunale, l’importanza di avere questo tipo di eventi, sia un motivo di orgoglio. Questa manifestazione serve anche a valorizzare il nostro territorio, lo sport sa tirare fuori l’entusiasmo dagli atleti e del pubblico attraverso una sana competizione, e inoltre mi piace anche sottolineare come ancora una volta lo sport sia sinonimo di aggregazione sociale, scambio e crescita».

Gianluca Calfapietra, Presidente Forhans Team, aggiunge: «La disciplina del triathlon si sposa benissimo con il territorio di Montalto Marina, che una vera e propria isola felice per tutti gli sport. Per il circuito Forhans Cup significa anche la possibilità di estendere i suoi confini nel Nord del Lazio e attirare così atleti di altre regioni».

Il meeting point della gara è a Piazzale Tirreno Lungomare di Montalto Marina, dove verranno svolte le consuete attività burocratiche e consegnati i pacchi gara, garantiti per i primi 300 iscritti, per poi prendere il via alla competizione.

Il percorso di gara rappresenta la novità di questa seconda edizione soprattutto per quello che riguarda il nuoto e la bici. La frazione di nuoto si snoda intorno ad un percorso di 750 mt, avrà la forma triangolare e sarà delimitato da boe di navigazione. Si passerà poi alla frazione ciclistica su un circuito di 4.0 Km da ripetere 5 volte, per 20km. Infine come prassi arriverà la frazione della corsa. Programmata su un percorso pianeggiante, che si snoda tra il lungomare e l’interno della pineta, prevede che il giro di gara venga ripetuto per 3 volte, per un totale di 1.6 Km.

Il senso di percorrenza degli atleti è orario e tutta l’area, pianeggiante, verrà totalmente chiusura al traffico.

Il Triathlon Sprint di Montalto di Castro potrà essere disputato anche nella formula a staffetta (un nuotatore, un ciclista, un podista).

La gara terminerà intorno alle 12.30 con le premiazioni che vedranno salire sul podio gli atleti.