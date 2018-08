Disinnesco ordigno bellico, informazioni per esposizione rifiuti nella zona interessata

NewTuscia – VITERBO – Tutte le utenze comprese all’interno del raggio di sgombero per il disinnesco dell’ordigno bellico dovranno esporre i rifiuti previsti da calendario per la mattina del sabato entro le ore 24 di questa sera.

Il servizio di raccolta da parte di Viterbo Ambiente verrà effettuato entro le ore 8 di domani 1 settembre. Per quanto riguarda le utenze non domestiche, i rifiuti previsti da calendario per il pomeriggio del sabato dovranno essere esposti dopo la riapertura dell’area, entro le ore 16,30.

La raccolta verrà effettuata entro le ore 17.