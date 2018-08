NewTuscia – VITERBO – Dal 1 al 5 settembre vietata la diffusione dei volantini pubblicitari in città. A stabilirlo l’ordinanza n. 86 del settore Lavori Pubblici, sulla quale si legge che, in occasione delle festività di Santa Rosa, si ritiene opportuno, per motivi di decoro ambientale, sospendere la diffusione dei volantini pubblicitari, gran parte dei quali vengono abbandonati sul suolo.