Trasporto della Macchina di Santa Rosa: tutte le disposizioni della giornata del 3 settembre

NewTuscia – VITERBO – Parcheggio di piazza Martiri d’Ungheria (Sacrario) interdetto alla sosta dalle ore 14. Il transito pedonale lungo il percorso della Macchina di Santa Rosa sarà interdetto dalle ore 19.

Le persone che dovranno raggiungere le piazze per assistere al Trasporto (tassativamente entro le ore 19), dovranno rispettare queste disposizioni: per accedere a piazza Verdi, l’unico ingresso consentito è da via F.lli Rosselli, per raggiungere San Sisto l’accesso sarà da porta Romana, per accedere a piazza Fontana Grande si dovrà passare da via delle Fabbriche. Unico ingresso consentito per raggiungere piazza del Plebiscito – sia il lato destro, il cui accesso è per i soli possessori di posti in tribuna o di sedie regolarmente acquistate, sia il lato sinistro della piazza (lato bar/torre dell’orologio), che potrà essere occupato da persone in piedi – sarà da via Ascenzi. Le sedie non autorizzate verranno immediatamente rimosse. Per quanto riguarda il parcheggio di Valle Faul sarà istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 8 e il divieto di circolazione pedonale dalle ore 22. Gli ascensori saranno in funzione fino alle ore 22.