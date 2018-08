Seconda serata della Cene dei Facchini, tutti in coro: “Forza Viterbese!”

Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Seconda delle Cene dei Facchini di Santa Rosa dedicata alla presentazione della rosa 2018/2019 della Viterbese. Momenti emozionanti, ieri sera, per la seconda serata dedicata alle Cene in piazza dei Facchini, diventato ormai un momento tradizionale prima del Trasporto del 3 settembre.

Tanta, anzi, tantissima la gente che, fin dalle 19, è stata in fila per non mancare ad una serata che ha visto protagonista la Viterbese, pronta reinseguire il sogno chiamato serie B. Ieri sera, infatti, era presente tutta la società, dalla dirigenza alla parte tecnica e la rosa al completo.

Quest’anno le Cene in piazza sono curate, per quanto riguarda i menù, dalle Procolo dei Comuni di San Lorenzo Nuovo, Vitorchiano, Monte Romano, Castiglione in Teverina. Ieri era la volta di Vitorchiano, con il menù completo formato dai cavatelli al sugo e lo spezzatino al cinghiale. Si andrà avanti fino al 31 con tanta buona cucina locale della Tuscia in evidenza.

Presenti il presidente del Sodalizio Facchini Massimo Mecarini, il sindaco di Viterbo Giovanni Arena, il Capofacchino Sandro Rossi, nonché Andrea Baffo e Claudio Petricca che hanno condotto la serata.

Durante la serata ci sono stati anche spazi artistici con la scuola di danza e del ventre Sherazade, diretta da Sabrina Piscopo, che si è esibita in varie coreografie e danze riscuotendo grande apprezzamento da parte della gente in piazza. Ieri sera, insieme a Sherazade, c’erano gli Extratime, gruppo musicale che ha suonato musiche conosciute al grande pubblico e molto apprezzate anche in piazza San Lorenzo.

La presentazione della Viterbese è stato certamente il momento clou di ieri con la società al completo che ha sfilato sul palco della Cene dei Facchini. Insieme alla Viterbese 2018/2019 sono state presentate le nuove maglie della squadra: la dedica nella parte posteriore delle maglie era tutta per lei “Santa Rosa”.

Tutto è pronto per la nuova stagione agonistica dei gialloblù e, le Cene dei Facchini, sono servite per legare ancora di più la Viterbese alla città. Sognando la serie B.